В Харькове расследуют служебную халатность чиновницы по делам детей после гибели 4-летнего мальчика. ФОТОрепортаж
В Харькове начальнице одной из районных служб по делам детей предъявлено подозрение в служебной халатности, повлекшей за собой трагическую гибель 4-летнего ребенка.
По данным следствия, в мае 2026 года 4-летний малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже и умер от полученных травм. Как выяснилось, этой трагедии можно было бы избежать, если бы профильная служба должным образом выполняла свои обязанности, передает Цензор.НЕТ.
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Семья находилась на учете социальных служб с июня 2023 года. Тогда младенца изъяли у матери прямо возле мусорной свалки, где она вместе с гражданским мужем собирала картон. У ребенка зафиксировали паховую грыжу и гематому на голове.
Несмотря на очевидное отсутствие стабильного дохода и неспособность женщины ухаживать за сыном, уже через месяц подозреваемая чиновница лично инициировала возвращение мальчика матери. При этом она скрыла от комиссии факты телесных повреждений у ребенка и даже не пыталась выяснить причины их появления.
В дальнейшем в службу неоднократно поступали тревожные сообщения:
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Врачи били тревогу из-за необходимости срочной операции для ребенка, отсутствия прививок и невыполнения медицинских предписаний.
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Социальные работники фиксировали хронический ненадлежащий уход и полное отсутствие продуктов питания в доме.
Когда мать вообще перестала выходить на связь с соцслужбами, руководительница ведомства не приняла никаких мер для немедленного изъятия мальчика из опасной среды. С начала 2024 года чиновница полностью утратила контроль над семьей, ограничиваясь лишь формальной бумажной перепиской с полицией.
Из-за такой бездеятельности служба даже не знала, что у женщины родился еще один ребенок, который также ежедневно находился в условиях риска для жизни.
Следствие подчеркивает: при своевременном и законном реагировании чиновницы 4-летнего мальчика можно было бы спасти. Досудебное расследование продолжается.
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