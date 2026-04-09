ВАКС одобрил экстрадицию бывшего главы "ПриватБанка" Дубилета

ВАКС обратился с ходатайством об экстрадиции бывшего председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета по делу о растрате 8,4 млрд грн банка.

Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine на платформе "ВАКС решил", информирует Цензор.НЕТ.



Решение суда не было единогласным: одна судья из коллегии высказала особое мнение о том, что считает процедуру экстрадиции на данный момент нецелесообразной.

Дубилет участвует в заседаниях дистанционно и сегодня заявил, что прокурор "перепутал суд с шоу в цирке", и такие "фокусы" на его совести.

"По последней информации, Дубилет находится в Израиле. ВАКС ранее заочно арестовал его и перешел к рассмотрению его дела в режиме "in absentia". В то же время данное решение является лишь первым шагом в процедуре его фактического возвращения в Украину.

По делу продолжается судебное разбирательство. Один из защитников спросил прокурора, намерен ли он объединять это дело с производством в отношении бизнесмена Игоря Коломойского. Прокурор ответил, что они не связаны. Однако защита объявила, что все равно будет подавать соответствующее ходатайство", - говорится в сообщении.

Дело Дубилета

В октябре 2023 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета и его заместительницу Людмилу Шмальченко по делу Игоря Коломойского о завладении средствами банка на сумму 9,2 млрд грн.

Дубилет объявлен в розыск и по другому делу "Приватбанка" о растрате средств банка на 8,2 млрд грн, которое уже направлено в суд. ВАКС принял решение о его заочном аресте. Сейчас Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны.

Шмальченко находилась в Украине, суд избрал для нее меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн. Эти средства были внесены, и на нее были возложены обязательства, срок действия которых истек.

7 сентября 2023 года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Среди них – Дубилет и Шмальченко. Действия всех подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский разработал план завладения средствами "Приватбанка" для дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

