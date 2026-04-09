ВАКС одобрил экстрадицию бывшего главы "ПриватБанка" Дубилета
ВАКС обратился с ходатайством об экстрадиции бывшего председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета по делу о растрате 8,4 млрд грн банка.
Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine на платформе "ВАКС решил", информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Решение суда не было единогласным: одна судья из коллегии высказала особое мнение о том, что считает процедуру экстрадиции на данный момент нецелесообразной.
Дубилет участвует в заседаниях дистанционно и сегодня заявил, что прокурор "перепутал суд с шоу в цирке", и такие "фокусы" на его совести.
"По последней информации, Дубилет находится в Израиле. ВАКС ранее заочно арестовал его и перешел к рассмотрению его дела в режиме "in absentia". В то же время данное решение является лишь первым шагом в процедуре его фактического возвращения в Украину.
По делу продолжается судебное разбирательство. Один из защитников спросил прокурора, намерен ли он объединять это дело с производством в отношении бизнесмена Игоря Коломойского. Прокурор ответил, что они не связаны. Однако защита объявила, что все равно будет подавать соответствующее ходатайство", - говорится в сообщении.
Дело Дубилета
В октябре 2023 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета и его заместительницу Людмилу Шмальченко по делу Игоря Коломойского о завладении средствами банка на сумму 9,2 млрд грн.
Дубилет объявлен в розыск и по другому делу "Приватбанка" о растрате средств банка на 8,2 млрд грн, которое уже направлено в суд. ВАКС принял решение о его заочном аресте. Сейчас Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны.
Шмальченко находилась в Украине, суд избрал для нее меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн. Эти средства были внесены, и на нее были возложены обязательства, срок действия которых истек.
7 сентября 2023 года детективы НАБУ сообщили Коломойскому и еще 5 лицам о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "Приватбанка". Среди них – Дубилет и Шмальченко. Действия всех подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский разработал план завладения средствами "Приватбанка" для дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль