За экс-заместительницу главы правления "Приватбанка" внесли залог в 50 миллионов, – СМИ

За бывших чиновниц "Приватбанка" Людмилу Шмальченко и Надежду Кнопкину внесли около 53 млн грн залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, передает LIGA.net

"Ранее Антикоррупционный суд назначил Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога. 31 марта появилась информация, что деньги внесены. Ранее 2,7 млн ​​грн залога внесли и за бывшую начальницу департамента межбанковских операций казначейства "Приватбанка" Надежду Конопкину", – отметили изданию.

При этом отмечается, что закон не предусматривает проверки легальности денег, которые вносятся в качестве залога. "Поэтому за подозреваемого могут внести те же деньги, которые были выведены с его участием", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и выбрал бывшей топ-менеджеру "Приватбанка" Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере 50 млн 1 тыс. 290 грн.

По данным следствия, в 2016 году Шмальченко была пособницей в схеме по выводу из "Приватбанка" 8,2 млрд грн. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранение препятствий для его совершения.

Как считают следователи, для этого она, вместе с еще одной подозреваемой Надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол Кредитного комитета "Приватбанка".

Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и фактически главный бухгалтер казначейства "Приватбанка" Конопкина пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.

Впоследствии детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций по второму делу о растрате 8,2 млрд грн средств банка накануне национализации.