ВАКС погодив екстрадицію колишнього голови "ПриватБанку" Дубілета

ВАКС звернувся з клопотанням про екстрадицію колишнього голови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета у справі про розтрату 8,4 млрд грн банку.

Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine на платформі "ВАКС вирішив", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення суду не було одностайним: одна суддя із колегії висловила окрему думку про те, що вважає процедуру екстрадиції наразі недоцільною.

Дубілет до засідань долучається дистанційно і сьогодні заявив, що прокурор "перєпутал суд с шоу в циркє", і такі "фокуси" на його совісті.

"За останньою інформацією, Дубілет перебуває в Ізраїлі. ВАКС раніше заочно заарештував його та перейшов до розгляду щодо нього в режимі "in absentia". Водночас дане рішення є лише першим кроком у процедурі його фактичного повернення до України.

У справі триває судовий розгляд. Один із захисників запитав прокурора, чи має він намір об’єднувати цю справу із провадженням щодо бізнесмена Ігоря Коломойського. Прокурор відповів, що вони не пов’язані. Проте захист анонсував, що все одно подаватиме відповідне клопотання", - йдеться в повідомленні.

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Справа Дубілета

У жовтні 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього голову правління "Приватбанку" Олександра Дубілета та його заступницю Людмилу Шмальченко у справі Ігоря Коломойського про заволодіння коштами банку у сумі 9,2 млрд грн.

Дубілета оголошено в розшук і в іншій справі "Приватбанку" про розтрату коштів банку на 8,2 млрд грн, яка вже скерована до суду. ВАКС ухвалив рішення про його заочний арешт. Наразі Дубілет стверджує, що живе в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.

Шмальченко перебувала в Україні, суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді 50 млн грн застави. Ці кошти внесли і на неї покладали обов'язки, дія яких спливла.

7 вересня 2023 року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Серед них – Дубілет та Шмальченко. Дії усіх підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський розробив план заволодіння коштами "Приватбанку" для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

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