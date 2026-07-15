Германия присоединится к учениям "Коалиции желающих" в Польше
Германия примет участие в военных учениях с участием стран "Коалиции желающих", которые впервые пройдут в Польше, несмотря на предыдущие заявления об отказе.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает DW.
Решение изменено: Германия присоединяется к учениям
Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус заявил, что федеральное правительство еще определяет формат участия.
По его словам, этот вопрос также планируется обсудить на заседании немецко-французского совета по вопросам безопасности и обороны.
Первые учения "Коалиции": формат и участники
"Коалиция желающих" на встрече в Париже по предложению Франции договорилась о проведении первых учений многонациональных сил для поддержки Украины. Первые маневры должны состояться в Польше.
Учения планируется провести в небольшом формате. Сначала проверят структуры управления и механизмы принятия решений.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что среди участников, кроме Польши, также будут Франция и Великобритания.
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