Германия присоединится к учениям "Коалиции желающих" в Польше

Германия примет участие в военных учениях с участием стран "Коалиции желающих", которые впервые пройдут в Польше, несмотря на предыдущие заявления об отказе.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщает DW.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение изменено: Германия присоединяется к учениям

Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус заявил, что федеральное правительство еще определяет формат участия.

По его словам, этот вопрос также планируется обсудить на заседании немецко-французского совета по вопросам безопасности и обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Германии и Италии в Украину экстрадировали экс-депутата и чиновника, подозреваемых в экономических преступлениях, — генпрокурор Кравченко. ФОТО

Первые учения "Коалиции": формат и участники

"Коалиция желающих" на встрече в Париже по предложению Франции договорилась о проведении первых учений многонациональных сил для поддержки Украины. Первые маневры должны состояться в Польше.

Учения планируется провести в небольшом формате. Сначала проверят структуры управления и механизмы принятия решений.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что среди участников, кроме Польши, также будут Франция и Великобритания.

Читайте также: Россия и Китай наращивают присутствие в Арктике. Эту угрозу следует воспринимать всерьёз, — МИД Германии