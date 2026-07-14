Польща аналізує зміни до законів на випадок війни з урахуванням досвіду України

У Польщі аналізують можливі зміни до законодавства на випадок збройного конфлікту з урахуванням досвіду України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра та міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, яку передають польські медіа.

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Польща вивчає досвід України у воєнному законодавстві

Глава Міноборони Польщі прокоментував інформацію про можливе посилення покарань за порушення військової дисципліни під час бойових дій.

Він зазначив, що кілька місяців тому доручив провести аналіз змін, які можуть знадобитися країні у разі війни.

"Ми орієнтуємося на Україну щодо змін, які їй довелося дуже швидко запроваджувати, оскільки вона була захоплена зненацька війною", — сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, чинне законодавство України на початку повномасштабного вторгнення не було повністю готовим до таких умов.

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Можливі зміни до кодексу поки лише на етапі аналізу

Міністр повідомив, що отримав від очільника Мін’юсту аналітичну записку щодо можливих змін до Кримінального кодексу Польщі.

Водночас він підкреслив, що жодних рішень наразі не ухвалено.

"Ми аналізуватимемо ситуацію таким чином, щоб сформувати законодавство, яке гарантуватиме ефективну оборону Республіки Польща", — наголосив він.

За даними польських ЗМІ, розглядається можливість посилення відповідальності за непокору військовим наказам у бойових умовах — аж до 30 років ув’язнення або довічного терміну.

Уряд Польщі підкреслює, що ці пропозиції поки перебувають лише на стадії опрацювання.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв можливої збройної провокації Росії, про яку попереджають США.

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