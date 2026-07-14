Польща захищатиме "чутливі сектори" на переговорах про вступ України до ЄС, - МЗС країни
Відкриття переговорних кластерів для України — це лише початок переговорів про вступ Києва до ЄС, під час яких Польща має намір відстоювати свої інтереси, зокрема в аграрній сфері.
Про це на полях засідання Ради ЄС із загальних питань у Люксембурзі заявив державний секретар Польщі з європейських справ Ігнацій Нємчицький, цитує РАР, передає Цензор.НЕТ.
Інтереси Польщі
Польський дипломат пояснив, що відкриття переговорних кластерів дозволяє висувати конкретні вимоги до країн-кандидатів.
"У Польщі ми, наприклад, говоримо про те, що хочемо, аби українські фермери відповідали європейським стандартам. Саме відкриття кластера дає можливість представити іншій стороні конкретні вимоги. У нас є сектори, які вважаються найбільш чутливими, де ми повинні піклуватися про свої інтереси, і ми це робитимемо", — сказав він.
Нємчицький допустив перехідні періоди для України в окремих сферах після вступу до ЄС. Він нагадав, що після приєднання Польщі до ЄС такі обмеження діяли щодо свободи пересування та працевлаштування поляків в інших країнах-членах.
Він повідомив, що Польща, Німеччина та Франція представили спільну заяву, в якій наголосили, що процес розширення ЄС має базуватися на заслугах країн-кандидатів та дотриманні європейських цінностей.
"У стратегічних інтересах Польщі – побачити Україну в Євросоюзі у відповідний час і після належних переговорів. Але щоб це сталося, польське суспільство також має погодитися на це", — наголосив польский посадовець.
Коментуючи історичні суперечки між країнами, Нємчицький закликав не допустити їхньої подальшої ескалації.
"Нам потрібно досягти порозуміння з цих складних питань, де всі з обох сторін будуть готові працювати разом. Не може бути так, щоб минуле заважало нам побудувати спільне майбутнє", — додав він.
Що передувало?
- Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС.
- Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Для офіційного відкриття ще треба почекати, водночас технічна робота над всіма кластерами триває.
- 14 липня Євросоюз відкрив шостий кластер на переговорах про вступ України.
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