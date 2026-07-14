Польша будет защищать "чувствительные секторы" на переговорах о вступлении Украины в ЕС, — МИД страны

Открытие переговорных кластеров для Украины — это лишь начало переговоров о вступлении Киева в ЕС, в ходе которых Польша намерена отстаивать свои интересы, в частности в аграрной сфере.

Об этом в кулуарах заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге заявил государственный секретарь Польши по европейским делам Игнаций Немчицкий, цитирует РАР, передает Цензор.НЕТ.

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Интересы Польши

Польский дипломат пояснил, что открытие переговорных кластеров позволяет выдвигать конкретные требования к странам-кандидатам.

"В Польше мы, например, говорим о том, что хотим, чтобы украинские фермеры соответствовали европейским стандартам. Именно открытие кластера дает возможность представить другой стороне конкретные требования. У нас есть секторы, которые считаются наиболее чувствительными, где мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем это делать", — сказал он.

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Немчицкий допустил возможность переходных периодов для Украины в отдельных сферах после вступления в ЕС. Он напомнил, что после присоединения Польши к ЕС такие ограничения действовали в отношении свободы передвижения и трудоустройства поляков в других странах-членах.

Он сообщил, что Польша, Германия и Франция представили совместное заявление, в котором подчеркнули, что процесс расширения ЕС должен основываться на заслугах стран-кандидатов и соблюдении европейских ценностей.

"В стратегических интересах Польши — увидеть Украину в Евросоюзе в соответствующее время и после надлежащих переговоров. Но чтобы это произошло, польское общество также должно согласиться на это", — подчеркнул польский чиновник.

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Комментируя исторические споры между странами, Немчицкий призвал не допустить их дальнейшей эскалации.

"Нам нужно достичь взаимопонимания по этим сложным вопросам, чтобы все с обеих сторон были готовы работать вместе. Не может быть так, чтобы прошлое мешало нам построить общее будущее", — добавил он.

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