Мужчине, оскорблявшему украинок в автобусе в Польше, предъявили обвинения
В Польше 54-летнему мужчине официально предъявили обвинение в оскорблениях на национальной почве в адрес трех гражданок Украины, среди которых две 11-летние девочки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь окружной прокуратуры города Бельско-Бяла Малгожата Мось-Браховская сообщила агентству PAP.
Оскорбление на почве национальной принадлежности
По ее словам, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 257 Уголовного кодекса, а именно в оскорблении на почве национальной принадлежности трех гражданок Украины, в том числе двух несовершеннолетних, и нарушении физической неприкосновенности одной из них.
За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Пресс-секретарь пояснила, что взрослое лицо, являющееся потерпевшей по данному делу, не имеет никакого отношения к девочкам. Мось-Браховская сообщила, что следователи применили к подозреваемому полицейский надзор. Ему также запрещено контактировать с потерпевшими.
"Мужчина признался в совершении инкриминируемого ему деяния и дал исчерпывающие объяснения. Учитывая предварительный характер производства и, прежде всего, интересы потерпевших, мы не разглашаем содержание этих объяснений", — сказала пресс-секретарь.
Допросили обеих 11-летних девочек
Во вторник следователи также допросили обеих 11-летних девочек.
"Они рассказали о ходе событий. Единственное, что я могу сказать, – это то, что какие-либо провокационные или вульгарные действия с их стороны исключены", – заявила Мось-Браховская.
Что предшествовало
- Инцидент произошел в автобусе маршрута №8 в Бельско-Бялой. Мужчина выкрикивал оскорбления в адрес украинских девушек и требовал, чтобы те "возвращались в Украину". Также он угрожал женщине, которая пыталась прекратить конфликт.
- Министр Андрей Сибига отреагировал на оскорбления в адрес украинских детей в польском автобусе и задержание мужчины за такое поведение.
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