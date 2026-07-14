Чоловікові, який ображав українок в автобусі в Польщі, висунули звинувачення
У Польщі 54-річному чоловікові офіційно висунули звинувачення за образи на національному ґрунті трьох громадянок України, серед яких дві 11-річні дівчинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця окружної прокуратури міста Бєльско-Бяла Малгожата Мось-Браховська повідомила агентству PAP.
Образа на ґрунті національної належності
За її словами, чоловікові висунуто звинувачення у вчиненні злочину за статтею 257 Кримінального кодексу, а саме в образі на ґрунті національної приналежності трьох громадянок України, у тому числі двох неповнолітніх, та порушенні фізичної недоторканності однієї з них.
За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Речниця пояснила, що доросла особа, яка є потерпілою у цій справі, не має жодного стосунку до дівчаток. Мось-Браховська повідомила, що слідчі застосували до підозрюваного поліцейський нагляд. Він також не має права контактувати з потерпілими.
"Чоловік зізнався у скоєнні інкримінованого йому діяння та надав вичерпні пояснення. З огляду на попередній характер провадження та насамперед інтереси потерпілих, ми не розголошуємо зміст цих пояснень", – сказала речниця.
Допитали обох 11-річних дівчаток
У вівторок слідчі також допитали обох 11-річних дівчаток.
"Вони розповіли про перебіг подій. Єдине, що я можу сказати, – це те, що будь-які провокаційні чи вульгарні дії з їхнього боку виключені", – заявила Мось-Браховська.
Що передувало
- Інцидент стався в автобусі маршруту №8 в Бєльсько-Бялій. Чоловік вигукував образи на адресу українських дівчат та вимагав, щоб ті "поверталися в Україну". Також він погрожував жінці, яка намагалася припинити конфлікт.
- Міністр Андрій Сибіга відреагував на образи українських дітей у польському автобусі та затримання чоловіка за таку поведінку.
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