Чоловікові, який ображав українок в автобусі в Польщі, висунули звинувачення

У Польщі 54-річному чоловікові офіційно висунули звинувачення за образи на національному ґрунті трьох громадянок України, серед яких дві 11-річні дівчинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця окружної прокуратури міста Бєльско-Бяла Малгожата Мось-Браховська повідомила агентству PAP.

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Образа на ґрунті національної належності

За її словами, чоловікові висунуто звинувачення у вчиненні злочину за статтею 257 Кримінального кодексу, а саме в образі на ґрунті національної приналежності трьох громадянок України, у тому числі двох неповнолітніх, та порушенні фізичної недоторканності однієї з них.

За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Речниця пояснила, що доросла особа, яка є потерпілою у цій справі, не має жодного стосунку до дівчаток. Мось-Браховська повідомила, що слідчі застосували до підозрюваного поліцейський нагляд. Він також не має права контактувати з потерпілими.

"Чоловік зізнався у скоєнні інкримінованого йому діяння та надав вичерпні пояснення. З огляду на попередній характер провадження та насамперед інтереси потерпілих, ми не розголошуємо зміст цих пояснень", – сказала речниця.

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Допитали обох 11-річних дівчаток

У вівторок слідчі також допитали обох 11-річних дівчаток.

"Вони розповіли про перебіг подій. Єдине, що я можу сказати, – це те, що будь-які провокаційні чи вульгарні дії з їхнього боку виключені", – заявила Мось-Браховська.

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