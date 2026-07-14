Лидер польской оппозиции Качиньский открестился от призывов своего заместителя Чарнека прекратить помощь Украине
Бывший премьер-министр Польши и лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский осудил и назвал недопустимыми заявления своего заместителя Пшемыслава Чарнека, который призвал Европейский Союз заблокировать военную помощь Украине.
Об этом Качиньский написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция поляка
Качиньский подчеркнул, что его партия всегда придерживалась позиции, что военная помощь, в частности та, которая предоставляется Европейским Союзом Украине, является абсолютно необходимой.
"Партия "Право и справедливость" придерживается и всегда придерживалась позиции, что военная помощь, которую оказывает Украине также ЕС, является абсолютно необходимой. Это ключевой вопрос с точки зрения польских государственных интересов и нашей безопасности", — заявил Качиньский.
Он добавил, что высказывания вице-президента PiS Пшемыслава Чарнека будут рассмотрены руководством партии.
Заявление Чарнека
- Напомним, 13 июля Чарнек заявил, что Польша должна "заставить ЕС немедленно прекратить финансирование вооружения Украины и восстановления Украины", пока, по его словам, Киев не встанет на путь гуманных ценностей и не откажется от идеологии бандеризма.
Он является кандидатом от PiS на пост премьера Польши. Политик сказал, что, если бы возглавил польское правительство, "заставил бы Украину на международной арене радикально изменить курс в отношении Польши и поляков".
"Речь идет не только об исторических вопросах, но и о прошлом и будущем", — сказал он, добавив, что у Польши "есть много инструментов", чтобы "заставить Украину пойти на это".
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