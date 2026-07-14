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Лідер польської опозиції Качинський відхрестився від закликів свого заступника Чарнека припинити допомогу Україні

Лідер польської опозиції Ярослав Качинський

Колишній прем’єр-міністр Польщі й лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський засудив та назвав неприпустимими заяви свого заступника Пшемислава Чарнека, який закликав Європейський Союз заблокувати військову допомогу для України.

Про це Качинський написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реакція поляка

Качинський наголосив, що його партія завжди дотримувалася позиції, що військова допомога, зокрема та, що надається Європейським Союзом Україні, є абсолютно необхідною.

"Партія "Право і Справедливість" дотримується і завжди дотримувалася позиції, що військова допомога, яку надає Україні також ЄС, є абсолютно необхідною. Це ключове питання з топогляду польських державних інтересів та нашої безпеки", – заявив Качинський.

Він додав, що висловлювання віцепрезидента PiS Пшемислава Чарнека буде розглянуте керівництвом партії.

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Заява Чарнека

  • Нагадаємо, 13 липня Чарнек заявив, що Польща повинна "змусити ЄС негайно припинити фінансування озброєння України й відбудови України", доки, за його словами, Київ не стане на шлях гуманних цінностей та не відмовиться від ідеології бандеризму.

Він є кандидатом від PiS на посаду прем’єра Польщі. Політик сказав, що, якби очолив польський уряд, "змусив би Україну на міжнародній арені радикально змінити курс щодо Польщі та поляків".

"Ідеться не лише про історичні питання, а й про минуле та майбутнє", — сказав він, додавши, що Польща "має багато інструментів", аби "змусити Україну до цього".

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Автор: 

Качинський Ярослав (39) Польща (9594) допомога (9315)
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Топ коментарі
+3
Навіть цей псих розуміє, що ніхто більше за них воювати не буде.
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14.07.2026 19:07 Відповісти
+3
Чого не закликає ЄС припинити допомогу Польщі - 11 млд в рік
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14.07.2026 19:18 Відповісти
+3
Качинський, ти також, як Трамп, хворієш старечою деменцією? Так я нагадаю тобі, старий пирдун, що це кацапи знищили під Смоленськом польських офіцерів в 1940 році під катинью, а коли вся ваше керівництво вашой сраной польщі в повному складі, 88 чоловік прилетіла на ту154 щоб в квітні 2010 року їх вшанувати, то кацапи і їх знищили. Качинський, гном півтораметровий,ваш ворог не в Киеві а в Москві.
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14.07.2026 19:34 Відповісти

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