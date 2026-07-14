Лідер польської опозиції Качинський відхрестився від закликів свого заступника Чарнека припинити допомогу Україні

Колишній прем’єр-міністр Польщі й лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський засудив та назвав неприпустимими заяви свого заступника Пшемислава Чарнека, який закликав Європейський Союз заблокувати військову допомогу для України.

Про це Качинський написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція поляка

Качинський наголосив, що його партія завжди дотримувалася позиції, що військова допомога, зокрема та, що надається Європейським Союзом Україні, є абсолютно необхідною.

"Партія "Право і Справедливість" дотримується і завжди дотримувалася позиції, що військова допомога, яку надає Україні також ЄС, є абсолютно необхідною. Це ключове питання з топогляду польських державних інтересів та нашої безпеки", – заявив Качинський.

Він додав, що висловлювання віцепрезидента PiS Пшемислава Чарнека буде розглянуте керівництвом партії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі хочуть тісніше співпрацювати з українськими оборонними компаніями

Заява Чарнека

Нагадаємо, 13 липня Чарнек заявив, що Польща повинна "змусити ЄС негайно припинити фінансування озброєння України й відбудови України", доки, за його словами, Київ не стане на шлях гуманних цінностей та не відмовиться від ідеології бандеризму.

Він є кандидатом від PiS на посаду прем’єра Польщі. Політик сказав, що, якби очолив польський уряд, "змусив би Україну на міжнародній арені радикально змінити курс щодо Польщі та поляків".

"Ідеться не лише про історичні питання, а й про минуле та майбутнє", — сказав він, додавши, що Польща "має багато інструментів", аби "змусити Україну до цього".

Читайте також: Україна не вступить до ЄС без зміни історичної політики, - лідер польської опозиції Качинський