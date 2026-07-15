Польша анализирует изменения в законах на случай войны с учетом опыта Украины

В Польше анализируют возможные изменения в законодательстве на случай вооруженного конфликта с учетом опыта Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, которое передают польские СМИ.

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Польша изучает опыт Украины в области военного законодательства

Глава Минобороны Польши прокомментировал информацию о возможном ужесточении наказаний за нарушение военной дисциплины во время боевых действий.

Он отметил, что несколько месяцев назад поручил провести анализ изменений, которые могут понадобиться стране в случае войны.

"Мы ориентируемся на Украину в отношении изменений, которые ей пришлось очень быстро вводить, поскольку она была застигнута войной врасплох", — сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, действующее законодательство Украины в начале полномасштабного вторжения не было полностью готово к таким условиям.

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Возможные изменения в кодекс пока только на этапе анализа

Министр сообщил, что получил от главы Минюста аналитическую записку о возможных изменениях в Уголовный кодекс Польши.

В то же время он подчеркнул, что никаких решений пока не принято.

"Мы будем анализировать ситуацию таким образом, чтобы сформировать законодательство, которое гарантировало бы эффективную оборону Республики Польша", — подчеркнул он.

По данным польских СМИ, рассматривается возможность ужесточения ответственности за неподчинение военным приказам в боевых условиях — вплоть до 30 лет лишения свободы или пожизненного заключения.

Правительство Польши подчеркивает, что эти предложения пока находятся лишь на стадии проработки.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава интенсивно готовится к различным сценариям возможной вооруженной провокации со стороны России, о которой предупреждают США.

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