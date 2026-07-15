Польща перехопила російські винищувачі Су-30, які спостерігали за військовими навчаннями над Балтійським морем

15 липня винищувачі Польщі перехопили два російські літаки Су-30CМ2, що вели спостереження за польськими військовими навчаннями із взаємодії систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Косіняк-Камиш заявив, що росіяни "вкотре проводили над Балтійським морем агресивне спостереження за навчаннями із взаємодії систем протиповітряної оборони".

Через це поляки підняли в повітря чергову пару літаків з авіабази в Мальборку, які здійснили перехоплення двох російських літаків Су-30CМ2, що вилетіли з Калінінграда.

Міністр додав, що російські літаки не наблизилися до повітряного простору Польщі та не порушили його. Крім того, над Балтійським морем діяла пара шведських винищувачів, які супроводжували російські літаки після їхнього перехоплення.

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Інші випадки

14 липня польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

2 липня британські винищувачі F-35, що злетіли з авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі, перехопили та супроводили російські літаки.

12 червня винищувачі Повітряних сил Швеції двічі підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків поблизу шведського повітряного простору над Балтійським морем.

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