Винищувачі F-16 ВПС Польщі перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем
Винищувачі Польщі у вівторок, 14 липня, перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20.
Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF 24.
Деталі
Зазначається, що після 12-ї години вівторка над Балтійським морем, приблизно за 30 км від Устки, польська пара чергових літаків перехопили російський розвідувальний літак Іл-20.
"Пара наших винищувачів, що перебувала на чергуванні, перехопила російський розвідувальний літак, який намагався вторгнутися в польський повітряний простір. Нехай ця подія допоможе усвідомити всім тим, хто намагається спотворити реальність, що Росія становить безпосередню загрозу", — заявив Косіняк-Камиш на пресконференції.
Що передувало?
- Нагадаємо, 2 липня британські винищувачі F-35, що злетіли з авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі, перехопили та супроводили російські літаки.
- 12 червня винищувачі Повітряних сил Швеції двічі підіймалися в повітря для перехоплення російських літаків поблизу шведського повітряного простору над Балтійським морем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль