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Новости Перехват российских самолетов Провокации рф над странами Балтии
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Истребители F-16 ВВС Польши перехватили разведывательный самолет РФ над Балтийским морем

Истребители F-16 ВВС Польши

Во вторник, 14 июля, польские истребители перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF 24.

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Подробности

Отмечается, что после 12 часов во вторник над Балтийским морем, примерно в 30 км от Устки, польская пара дежурных самолетов перехватила российский разведывательный самолет Ил-20.

"Пара наших истребителей, находившаяся на дежурстве, перехватила российский разведывательный самолет, который пытался вторгнуться в польское воздушное пространство. Пусть это событие поможет осознать всем тем, кто пытается исказить реальность, что Россия представляет непосредственную угрозу", - заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 2 июля британские истребители F-35, взлетевшие с авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море, перехватили и сопроводили российские самолеты.
  • 12 июня истребители ВВС Швеции дважды поднимались в воздух для перехвата российских самолетов вблизи шведского воздушного пространства над Балтийским морем.

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