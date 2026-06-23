Истребители НАТО F-35 перехватили стратегические ядерные бомбардировщики РФ Ту-160 над Норвежским морем

Норвежские истребители пятого поколения F-35, действующие в рамках миссии быстрого реагирования НАТО, перехватили и сопровождали сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 ВВС РФ, способные нести ядерное оружие. Москва попыталась назвать этот инцидент "плановым 16-часовым полётом" над Баренцевым и Норвежским морями.

Об этом пишет Newsweek, сообщает Цензор.НЕТ.

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Перехват над Баренцевым морем

Страны НАТО часто поднимают самолеты в воздух, когда российские самолеты пролетают вблизи воздушного пространства альянса. Однако ядерные бомбардировщики, пролетающие вблизи территории НАТО, обычно рассматриваются как тактика запугивания. Особенно это касается Арктики, где НАТО обеспокоено ростом присутствия России и Китая.

Министерство обороны РФ подтвердило, что группа российских самолетов находилась в воздухе около 16 часов, выполняя задачи в международном воздушном пространстве. По утверждению Москвы, это был "плановый учебный полет", во время которого Ту-160 прикрывали российские истребители МиГ-31.

На видеозаписях, обнародованных самими россиянами, четко зафиксирован как минимум один западный самолет, который контролировал курс российской группы.

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Высокопоставленный военный чиновник НАТО в комментарии для Newsweek уточнил детали: на перехват потенциальной угрозы были оперативно направлены два истребителя F-35 Королевских ВВС Норвегии.

Арктическая стража НАТО

Норвегия, являющаяся северным флангом НАТО, в настоящее время имеет в своём арсенале более 50 современных истребителей F-35. Часть этих самолётов несет круглосуточное боевое дежурство на авиабазе Эвенес на севере страны, непосредственно контролируя воздушные подступы к Норвежскому и Баренцеву морям.

В Норвегии действует так называемый режим "быстрого реагирования" (Quick Reaction Alert — QRA). Это означает, что пара истребителей F-35 находится в состоянии постоянной готовности и обязана подняться в небо в течение 15 минут после обнаружения любого неопознанного или потенциально опасного летательного аппарата вблизи границ Альянса. По официальным данным норвежского командования, их пилоты ежегодно совершают около 40 таких боевых вылетов по заданиям НАТО.

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