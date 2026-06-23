Винищувачі НАТО F-35 перехопили стратегічні ядерні бомбардувальники РФ Ту-160 над Норвезьким морем

Норвезькі винищувачі п’ятого покоління F-35, які діють у межах місії швидкого реагування НАТО, перехопили та супроводжували надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-160 ПКС РФ, здатні нести ядерну зброю. Москва спробувала назвати цей інцидент "плановим 16-годинним польотом" над Баренцевим та Норвезьким морями.

Про це пише Newsweek, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Перехоплення над Баренцевим морем

Країни НАТО часто піднімають літаки в повітря, коли російські літаки пролітають поблизу повітряного простору альянсу. Проте ядерні бомбардувальники, які пролітають поблизу території НАТО, зазвичай розглядаються як тактика залякування. Особливо це стосується Арктики, де НАТО стурбоване зростанням присутності Росії та Китаю.

Міністерство оборони РФ підтвердило, що група російських літаків перебувала в повітрі близько 16 годин, виконуючи завдання у міжнародному повітряному просторі. За твердженням Москви, це був "плановий навчальний політ", під час якого Ту-160 прикривали російські винищувачі МіГ-31.

На відеозаписах, оприлюднених самими росіянами, чітко зафіксовано щонайменше один західний літак, який контролював курс російської групи.

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Високопоставлений військовий чиновник НАТО у коментарі для Newsweek уточнив деталі: на перехоплення потенційної загрози були оперативно спрямовані два винищувачі F-35 Королівських ВПС Норвегії.

Арктична варта НАТО

Норвегія, яка є північним флангом НАТО, наразі має у своєму арсеналі понад 50 сучасних винищувачів F-35. Частина цих літаків несе цілодобове бойове чергування на авіабазі Евенес на півночі країни, безпосередньо контролюючи повітряні підступи до Норвезького та Баренцева морів.

У Норвегії діє так званий режим "швидкого реагування" (Quick Reaction Alert — QRA). Це означає, що пара винищувачів F-35 перебуває у стані постійної готовності та зобов'язана піднятися в небо протягом 15 хвилин після виявлення будь-якого нерозпізнаного або потенційно небезпечного борта поблизу кордонів Альянсу. За офіційними даними норвезького командування, їхні пілоти щороку здійснюють близько 40 таких бойових вильотів за завданнями НАТО.

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