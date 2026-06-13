Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтикою

Шведські винищувачі двічі реагували на появу російських літаків поблизу кордонів, здійснивши супровід без порушення повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у заяві шведських Збройних сил у соцмережі Х.

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Як повідомляється, групи швидкого реагування здійснили два вильоти на багатоцільових винищувачах JAS 39 Gripen після виявлення російської авіації в регіоні.

У двох окремих інцидентах були зафіксовані російські літаки Су-24 та Су-34. Після отримання сигналу тривоги шведські винищувачі оперативно вилетіли для ідентифікації та супроводу російських бортів.

У заяві наголосили, що порушення повітряного простору країни не сталося. Дії винищувачів були спрямовані на захист повітряного простору та моніторинг активності поблизу кордонів Швеції.

Що передувало?

У Швеції вважають, що Росія може здійснити обмежений військовий напад на одну з країн НАТО у відносно недалекому майбутньому, щоб перевірити єдність Альянсу та його готовність виконувати зобов’язання щодо колективної оборони.

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