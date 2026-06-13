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Новини Порушення літаків РФ
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Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтикою

Швеція двічі піднімала винищувачі через російські літаки над Балтійським морем

Шведські винищувачі двічі реагували на появу російських літаків поблизу кордонів, здійснивши супровід без порушення повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у заяві шведських Збройних сил у соцмережі Х.

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Як повідомляється, групи швидкого реагування здійснили два вильоти на багатоцільових винищувачах JAS 39 Gripen після виявлення російської авіації в регіоні.

У двох окремих інцидентах були зафіксовані російські літаки Су-24 та Су-34. Після отримання сигналу тривоги шведські винищувачі оперативно вилетіли для ідентифікації та супроводу російських бортів.

У заяві наголосили, що порушення повітряного простору країни не сталося. Дії винищувачів були спрямовані на захист повітряного простору та моніторинг активності поблизу кордонів Швеції.

Що передувало?

У Швеції вважають, що Росія може здійснити обмежений військовий напад на одну з країн НАТО у відносно недалекому майбутньому, щоб перевірити єдність Альянсу та його готовність виконувати зобов’язання щодо колективної оборони.

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Нема на них Ердогана.
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13.06.2026 11:44 Відповісти
Та да..дядько довго не думає)
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13.06.2026 11:55 Відповісти
Дядько показав добрий приклад, як треба діяти з нахабними провокаціями
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13.06.2026 12:07 Відповісти
Вони літають вздовж лінії територіальних вод, і всередину не лізуть... Це лише провокація - але не "порушення кордону"...
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13.06.2026 11:56 Відповісти
"Але це поки що", як казав хрипатий класик
Мабуть нічого не змінилось би, якби і порушили.
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13.06.2026 12:04 Відповісти
Є правила. Шведи їх дотримуються...
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13.06.2026 12:06 Відповісти
Не "перехопили" а "супроводили". Ну одне добре, трохи пілоти розважились і додаткові льотні години заробили.
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13.06.2026 11:54 Відповісти
І "потренувалися"...
Саме цікаве - на провокації у них пальне є... А на польоти цивільної авіації, яка дає дохід в бюджет держави - немає...
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13.06.2026 11:58 Відповісти
 
 