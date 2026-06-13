Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтикою
Шведські винищувачі двічі реагували на появу російських літаків поблизу кордонів, здійснивши супровід без порушення повітряного простору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у заяві шведських Збройних сил у соцмережі Х.
Як повідомляється, групи швидкого реагування здійснили два вильоти на багатоцільових винищувачах JAS 39 Gripen після виявлення російської авіації в регіоні.
У двох окремих інцидентах були зафіксовані російські літаки Су-24 та Су-34. Після отримання сигналу тривоги шведські винищувачі оперативно вилетіли для ідентифікації та супроводу російських бортів.
У заяві наголосили, що порушення повітряного простору країни не сталося. Дії винищувачів були спрямовані на захист повітряного простору та моніторинг активності поблизу кордонів Швеції.
Що передувало?
У Швеції вважають, що Росія може здійснити обмежений військовий напад на одну з країн НАТО у відносно недалекому майбутньому, щоб перевірити єдність Альянсу та його готовність виконувати зобов’язання щодо колективної оборони.
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Мабуть нічого не змінилось би, якби і порушили.
Саме цікаве - на провокації у них пальне є... А на польоти цивільної авіації, яка дає дохід в бюджет держави - немає...