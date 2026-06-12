У Швеції попередили про нарощення РФ сил в Арктиці та на Кольському півострові

У Швеції вважають, що Росія може здійснити обмежений військовий напад на одну з країн НАТО у відносно недалекому майбутньому, щоб перевірити єдність Альянсу та його готовність виконувати зобов’язання щодо колективної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це йдеться у звіті парламентської комісії Швеції з питань оборони.

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Згідно зі зведенням, такі військові дії можуть відбутися, якщо Кремль визначить, що "політичні умови є сприятливими", навіть якщо військовий баланс сил не відповідає традиційним вимогам для нападу.

У комісії зауважили, що важливі елементи російських збройних сил практично не зазнали впливу війни, при цьому особливу увагу було приділено їхнім можливостям у сфері гібридної війни, авіації та військово-морських сил, а також засобам завдання далекобійних ударів.

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Росія формує нові підрозділи

Росія формує нові підрозділи, зокрема в західній частині Ленінградської області, та продовжує нарощувати військову присутність на Кольському півострові та в Арктиці, йдеться у звіті.

Окрім посилених застережень щодо Росії, шведська комісія також звернула увагу на зміни у відносинах Європи зі США, що відбулися з часу публікації її останнього звіту в 2024 році.

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У новому звіті йдеться, що зовнішня та оборонна політика США за нинішньої адміністрації дедалі більше характеризується "непередбачуваністю, різкими змінами, транзакціоналізмом, жорстокішою риторикою та більшою схильністю до одностороннього застосування військової сили".

Росія вже здатна на обмежений напад за межами України

Ці коментарі підкреслюють нещодавню переоцінку того, як швидко Москва може відкрити другий фронт на додачу до нападу на Україну.

Раніше вважалося, що російським військам знадобиться кілька років для відновлення сил після закінчення війни, однак у своєму нещодавньому звіті військова розвідка Швеції зазначила, що Росія вже має можливості для здійснення обмеженого збройного нападу за межами України, йдеться у матеріалі.

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Що передувало?

Військова розвідка Великої Британії та аналітичні центри країн Альянсу дійшли висновку, що Росія у перспективі до 2030 року може бути повністю здатна здійснити прямий збройний напад на держави-члени НАТО.