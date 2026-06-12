РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11275 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
382 6

В Швеции предупредили о наращивании РФ сил в Арктике и на Кольском полуострове

Россия усиливает ядерное присутствие в Арктике новой атомной подводной лодкой с 96 боеголовками

В Швеции считают, что Россия может совершить ограниченное военное нападение на одну из стран НАТО в относительно недалеком будущем, чтобы проверить единство Альянса и его готовность выполнять обязательства по коллективной обороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в отчете парламентской комиссии Швеции по вопросам обороны.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Согласно сводке, такие военные действия могут произойти, если Кремль определит, что "политические условия благоприятны", даже если военный баланс сил не соответствует традиционным требованиям для нападения.

В комиссии отметили, что важные элементы российских вооруженных сил практически не пострадали от войны, при этом особое внимание было уделено их возможностям в сфере гибридной войны, авиации и военно-морских сил, а также средствам нанесения дальнобойных ударов.

Читайте: Европу ждет новая волна агрессии со стороны РФ, ее сдерживают лишь большие потери в Украине, — премьер-министр Дании Фредериксен

Россия формирует новые подразделения

Россия формирует новые подразделения, в частности в западной части Ленинградской области, и продолжает наращивать военное присутствие на Кольском полуострове и в Арктике, говорится в отчете.

Помимо усиленных предостережений в отношении России, шведская комиссия также обратила внимание на изменения в отношениях Европы с США, произошедшие со времени публикации ее последнего отчета в 2024 году.

Читайте: Россия планирует усилить "юридическую войну" против Запада, — разведка Латвии

В новом отчете говорится, что внешняя и оборонная политика США при нынешней администрации все больше характеризуется "непредсказуемостью, резкими изменениями, транзакционализмом, более жесткой риторикой и большей склонностью к одностороннему применению военной силы".

Россия уже способна на ограниченное наступление за пределами Украины

Эти комментарии подчеркивают недавнюю переоценку того, как быстро Москва может открыть второй фронт в дополнение к нападению на Украину.

Ранее считалось, что российским войскам понадобится несколько лет для восстановления сил после окончания войны, однако в своем недавнем отчете военная разведка Швеции отметила, что Россия уже имеет возможности для осуществления ограниченного вооруженного нападения за пределами Украины, говорится в материале.

Читайте: Страны Балтии готовятся к угрозе со стороны РФ и изучают украинский опыт укрытий, — Politico

Что предшествовало?

Военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что Россия в перспективе до 2030 года может быть полностью способна осуществить прямое вооруженное нападение на государства-члены НАТО.

Автор: 

Арктика (92) Швеция (1139)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там же немає поки ЗСУ ,ось і нарощують...
показать весь комментарий
12.06.2026 18:23 Ответить
У комісії зауважили, що важливі елементи російських збройних сил практично не зазнали впливу війни
==================
бо не сраки тре було чесати,а дати Україні далекобійну зброю!
показать весь комментарий
12.06.2026 18:26 Ответить
Трамп з Хексетом, чекають на ******…
Він їм, ще якусь мазню пришле, щоб Краснов пам'ятав про Епштейна, як друга ….
показать весь комментарий
12.06.2026 18:28 Ответить
І що тоді чекають? Щоб це таки відбулось?
показать весь комментарий
12.06.2026 18:31 Ответить
Прльща захистить з Угорщиною....але це не точно
показать весь комментарий
12.06.2026 18:33 Ответить
Я виражаю озабоченность.
показать весь комментарий
12.06.2026 18:41 Ответить
 
 