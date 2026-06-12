В Швеции предупредили о наращивании РФ сил в Арктике и на Кольском полуострове
В Швеции считают, что Россия может совершить ограниченное военное нападение на одну из стран НАТО в относительно недалеком будущем, чтобы проверить единство Альянса и его готовность выполнять обязательства по коллективной обороне.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в отчете парламентской комиссии Швеции по вопросам обороны.
Согласно сводке, такие военные действия могут произойти, если Кремль определит, что "политические условия благоприятны", даже если военный баланс сил не соответствует традиционным требованиям для нападения.
В комиссии отметили, что важные элементы российских вооруженных сил практически не пострадали от войны, при этом особое внимание было уделено их возможностям в сфере гибридной войны, авиации и военно-морских сил, а также средствам нанесения дальнобойных ударов.
Россия формирует новые подразделения
Россия формирует новые подразделения, в частности в западной части Ленинградской области, и продолжает наращивать военное присутствие на Кольском полуострове и в Арктике, говорится в отчете.
Помимо усиленных предостережений в отношении России, шведская комиссия также обратила внимание на изменения в отношениях Европы с США, произошедшие со времени публикации ее последнего отчета в 2024 году.
В новом отчете говорится, что внешняя и оборонная политика США при нынешней администрации все больше характеризуется "непредсказуемостью, резкими изменениями, транзакционализмом, более жесткой риторикой и большей склонностью к одностороннему применению военной силы".
Россия уже способна на ограниченное наступление за пределами Украины
Эти комментарии подчеркивают недавнюю переоценку того, как быстро Москва может открыть второй фронт в дополнение к нападению на Украину.
Ранее считалось, что российским войскам понадобится несколько лет для восстановления сил после окончания войны, однако в своем недавнем отчете военная разведка Швеции отметила, что Россия уже имеет возможности для осуществления ограниченного вооруженного нападения за пределами Украины, говорится в материале.
Что предшествовало?
Военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что Россия в перспективе до 2030 года может быть полностью способна осуществить прямое вооруженное нападение на государства-члены НАТО.
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бо не сраки тре було чесати,а дати Україні далекобійну зброю!
Він їм, ще якусь мазню пришле, щоб Краснов пам'ятав про Епштейна, як друга ….