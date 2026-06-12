В Швеции предупредили о наращивании РФ сил в Арктике и на Кольском полуострове

В Швеции считают, что Россия может совершить ограниченное военное нападение на одну из стран НАТО в относительно недалеком будущем, чтобы проверить единство Альянса и его готовность выполнять обязательства по коллективной обороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в отчете парламентской комиссии Швеции по вопросам обороны.

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Согласно сводке, такие военные действия могут произойти, если Кремль определит, что "политические условия благоприятны", даже если военный баланс сил не соответствует традиционным требованиям для нападения.

В комиссии отметили, что важные элементы российских вооруженных сил практически не пострадали от войны, при этом особое внимание было уделено их возможностям в сфере гибридной войны, авиации и военно-морских сил, а также средствам нанесения дальнобойных ударов.

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Россия формирует новые подразделения

Россия формирует новые подразделения, в частности в западной части Ленинградской области, и продолжает наращивать военное присутствие на Кольском полуострове и в Арктике, говорится в отчете.

Помимо усиленных предостережений в отношении России, шведская комиссия также обратила внимание на изменения в отношениях Европы с США, произошедшие со времени публикации ее последнего отчета в 2024 году.

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В новом отчете говорится, что внешняя и оборонная политика США при нынешней администрации все больше характеризуется "непредсказуемостью, резкими изменениями, транзакционализмом, более жесткой риторикой и большей склонностью к одностороннему применению военной силы".

Россия уже способна на ограниченное наступление за пределами Украины

Эти комментарии подчеркивают недавнюю переоценку того, как быстро Москва может открыть второй фронт в дополнение к нападению на Украину.

Ранее считалось, что российским войскам понадобится несколько лет для восстановления сил после окончания войны, однако в своем недавнем отчете военная разведка Швеции отметила, что Россия уже имеет возможности для осуществления ограниченного вооруженного нападения за пределами Украины, говорится в материале.

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Что предшествовало?

Военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что Россия в перспективе до 2030 года может быть полностью способна осуществить прямое вооруженное нападение на государства-члены НАТО.