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Новости Нарушение полетов самолетов рф
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Шведские истребители перехватили российские самолеты над Балтикой

Швеция дважды поднимала истребители из-за российских самолетов над Балтийским морем

Шведские истребители дважды реагировали на появление российских самолетов вблизи границ, обеспечив сопровождение без нарушения воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении шведских Вооруженных сил в соцсети Х.

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Как сообщается, группы быстрого реагирования совершили два вылета на многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen после обнаружения российской авиации в регионе.

В двух отдельных инцидентах были зафиксированы российские самолеты Су-24 и Су-34. После получения сигнала тревоги шведские истребители оперативно вылетели для идентификации и сопровождения российских бортов.

В заявлении подчеркнули, что нарушения воздушного пространства страны не произошло. Действия истребителей были направлены на защиту воздушного пространства и мониторинг активности вблизи границ Швеции.

Что предшествовало?

В Швеции считают, что Россия может осуществить ограниченное военное нападение на одну из стран НАТО в относительно недалеком будущем, чтобы проверить единство Альянса и его готовность выполнять обязательства по коллективной обороне.

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Нема на них Ердогана.
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13.06.2026 11:44 Ответить
Та да..дядько довго не думає)
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13.06.2026 11:55 Ответить
Дядько показав добрий приклад, як треба діяти з нахабними провокаціями
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13.06.2026 12:07 Ответить
Вони літають вздовж лінії територіальних вод, і всередину не лізуть... Це лише провокація - але не "порушення кордону"...
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13.06.2026 11:56 Ответить
"Але це поки що", як казав хрипатий класик
Мабуть нічого не змінилось би, якби і порушили.
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13.06.2026 12:04 Ответить
Є правила. Шведи їх дотримуються...
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13.06.2026 12:06 Ответить
Не "перехопили" а "супроводили". Ну одне добре, трохи пілоти розважились і додаткові льотні години заробили.
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13.06.2026 11:54 Ответить
І "потренувалися"...
Саме цікаве - на провокації у них пальне є... А на польоти цивільної авіації, яка дає дохід в бюджет держави - немає...
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13.06.2026 11:58 Ответить
 
 