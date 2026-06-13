Шведские истребители перехватили российские самолеты над Балтикой

Шведские истребители дважды реагировали на появление российских самолетов вблизи границ, обеспечив сопровождение без нарушения воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении шведских Вооруженных сил в соцсети Х.

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Как сообщается, группы быстрого реагирования совершили два вылета на многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen после обнаружения российской авиации в регионе.

В двух отдельных инцидентах были зафиксированы российские самолеты Су-24 и Су-34. После получения сигнала тревоги шведские истребители оперативно вылетели для идентификации и сопровождения российских бортов.

В заявлении подчеркнули, что нарушения воздушного пространства страны не произошло. Действия истребителей были направлены на защиту воздушного пространства и мониторинг активности вблизи границ Швеции.

Что предшествовало?

В Швеции считают, что Россия может осуществить ограниченное военное нападение на одну из стран НАТО в относительно недалеком будущем, чтобы проверить единство Альянса и его готовность выполнять обязательства по коллективной обороне.

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