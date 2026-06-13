Шведские истребители перехватили российские самолеты над Балтикой
Шведские истребители дважды реагировали на появление российских самолетов вблизи границ, обеспечив сопровождение без нарушения воздушного пространства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении шведских Вооруженных сил в соцсети Х.
Как сообщается, группы быстрого реагирования совершили два вылета на многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen после обнаружения российской авиации в регионе.
В двух отдельных инцидентах были зафиксированы российские самолеты Су-24 и Су-34. После получения сигнала тревоги шведские истребители оперативно вылетели для идентификации и сопровождения российских бортов.
В заявлении подчеркнули, что нарушения воздушного пространства страны не произошло. Действия истребителей были направлены на защиту воздушного пространства и мониторинг активности вблизи границ Швеции.
Что предшествовало?
В Швеции считают, что Россия может осуществить ограниченное военное нападение на одну из стран НАТО в относительно недалеком будущем, чтобы проверить единство Альянса и его готовность выполнять обязательства по коллективной обороне.
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Мабуть нічого не змінилось би, якби і порушили.
Саме цікаве - на провокації у них пальне є... А на польоти цивільної авіації, яка дає дохід в бюджет держави - немає...