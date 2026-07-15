Польша перехватила российские истребители Су-30, которые наблюдали за военными учениями над Балтийским морем

15 июля польские истребители перехватили два российских самолета Су-30СМ2, которые наблюдали за польскими военными учениями по взаимодействию систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Косиняк-Камыш заявил, что россияне "в очередной раз проводили над Балтийским морем агрессивное наблюдение за учениями по взаимодействию систем противовоздушной обороны".

В связи с этим поляки подняли в воздух очередную пару самолетов с авиабазы в Мальборке, которые осуществили перехват двух российских самолетов Су-30СМ2, вылетевших из Калининграда.

Министр добавил, что российские самолеты не приблизились к воздушному пространству Польши и не нарушили его. Кроме того, над Балтийским морем действовала пара шведских истребителей, которые сопровождали российские самолеты после их перехвата.

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Другие случаи

14 июля польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем.

2 июля британские истребители F-35, взлетевшие с авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море, перехватили и сопроводили российские самолеты.

12 июня истребители ВВС Швеции дважды поднимались в воздух для перехвата российских самолетов вблизи шведского воздушного пространства над Балтийским морем.

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