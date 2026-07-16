Польская авиация третий день перехватывает российские самолеты над Балтикой
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская авиация третий день подряд вылетала для перехвата российских военных самолетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Х.
Перехват над Балтийским морем
По словам министра, российская сторона вновь проверяла возможности польских систем противовоздушной обороны.
"Очередная пара польских истребителей из Мальборка осуществила перехват двух российских Су-30 над Балтийским морем. По завершении этой операции наши экипажи были перенаправлены для дополнительного перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, находившегося в 30 км к северу от Ястшембя-Гуры", — сообщил он.
После завершения польского сопровождения российский самолет продолжили сопровождать шведские истребители.
Было ли нарушение воздушного пространства
Министр подчеркнул, что в обоих случаях нарушения польского воздушного пространства не зафиксировано.
Он также напомнил, что 15 июля Польша уже поднимала авиацию для перехвата пары российских истребителей Су-30СМ2, взлетевших из Калининградской области.
Кроме того, 14 июля польские истребители перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20.
- К слову, экс-министр обороны Польши Януш Онишкевич предупредил о возможной провокации со стороны РФ.
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