В Польше украинца обвинили в осквернении мемориала жертв Волынской трагедии: следствие заявляет о вербовке через интернет, - Reuters

В Польше 18-летнему гражданину Украины предъявили обвинения по 47 преступлениям, среди которых - осквернение мемориала жертв Волынской трагедии, подготовка диверсии с использованием беспилотника и действия, направленные на разжигание межэтнической вражды между поляками и украинцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявило Агентство внутренней безопасности Польши.

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По данным следствия, обвиняемый Илья К. якобы совершал преступления в период с ноября 2024 года по август 2025 года.

В польской спецслужбе утверждают, что целью этих действий было спровоцировать этническую напряженность между Польшей и Украиной.

"Цель заключалась в том, чтобы спровоцировать этническую напряженность между Польшей и Украиной", - заявили в Агентстве внутренней безопасности.

По версии следствия, молодого человека завербовали через механизм онлайн-набора в интернете. Оплату за выполнение заданий он, как утверждают польские правоохранители, получал через криптобиржи, зарегистрированные в России и Китае.

Польская сторона продолжает расследование обстоятельств дела. Информация о позиции самого обвиняемого или его защиты пока не обнародована.

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