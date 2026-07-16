В Польше украинца обвинили в осквернении мемориала жертв Волынской трагедии: следствие заявляет о вербовке через интернет, - Reuters
В Польше 18-летнему гражданину Украины предъявили обвинения по 47 преступлениям, среди которых - осквернение мемориала жертв Волынской трагедии, подготовка диверсии с использованием беспилотника и действия, направленные на разжигание межэтнической вражды между поляками и украинцами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявило Агентство внутренней безопасности Польши.
По данным следствия, обвиняемый Илья К. якобы совершал преступления в период с ноября 2024 года по август 2025 года.
В польской спецслужбе утверждают, что целью этих действий было спровоцировать этническую напряженность между Польшей и Украиной.
"Цель заключалась в том, чтобы спровоцировать этническую напряженность между Польшей и Украиной", - заявили в Агентстве внутренней безопасности.
По версии следствия, молодого человека завербовали через механизм онлайн-набора в интернете. Оплату за выполнение заданий он, как утверждают польские правоохранители, получал через криптобиржи, зарегистрированные в России и Китае.
Польская сторона продолжает расследование обстоятельств дела. Информация о позиции самого обвиняемого или его защиты пока не обнародована.
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