У Польщі українця звинуватили у нарузі над меморіалом жертв Волинської трагедії: слідство заявляє про вербування через інтернет, - Reuters
У Польщі 18-річному громадянину України висунули обвинувачення у 47 злочинах, серед яких – наруга над меморіалом жертв Волинської трагедії, підготовка диверсії із застосуванням безпілотника та дії, спрямовані на розпалювання етнічної ворожнечі між поляками й українцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявило Агентство внутрішньої безпеки Польщі.
За даними слідства, обвинувачений Ілля К. нібито вчиняв злочини в період із листопада 2024 року до серпня 2025 року.
У польській спецслужбі стверджують, що метою цих дій було спровокувати етнічну напруженість між Польщею та Україною.
"Мета полягала в тому, щоб спровокувати етнічну напруженість між Польщею та Україною", – заявили в Агентстві внутрішньої безпеки.
За версією слідства, юнака завербували через механізм онлайн-набору в інтернеті. Оплату за виконання завдань він, як стверджують польські правоохоронці, отримував через криптобіржі, зареєстровані в Росії та Китаї.
Польська сторона продовжує розслідування обставин справи. Інформації про позицію самого обвинуваченого або його захисту наразі не оприлюднено.
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