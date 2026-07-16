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Новини Українці у Польщі
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У Польщі українця звинуватили у нарузі над меморіалом жертв Волинської трагедії: слідство заявляє про вербування через інтернет, - Reuters

У Польщі звинуватили українця в нарузі над меморіалом жертв Волинської трагедії

У Польщі 18-річному громадянину України висунули обвинувачення у 47 злочинах, серед яких – наруга над меморіалом жертв Волинської трагедії, підготовка диверсії із застосуванням безпілотника та дії, спрямовані на розпалювання етнічної ворожнечі між поляками й українцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявило Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

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За даними слідства, обвинувачений Ілля К. нібито вчиняв злочини в період із листопада 2024 року до серпня 2025 року.

У польській спецслужбі стверджують, що метою цих дій було спровокувати етнічну напруженість між Польщею та Україною.

"Мета полягала в тому, щоб спровокувати етнічну напруженість між Польщею та Україною", – заявили в Агентстві внутрішньої безпеки.

За версією слідства, юнака завербували через механізм онлайн-набору в інтернеті. Оплату за виконання завдань він, як стверджують польські правоохоронці, отримував через криптобіржі, зареєстровані в Росії та Китаї.

Польська сторона продовжує розслідування обставин справи. Інформації про позицію самого обвинуваченого або його захисту наразі не оприлюднено.

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Автор: 

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