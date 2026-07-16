Экс-министр обороны Польши предупредил о возможной провокации со стороны РФ

В ближайшее время Россия может совершить атаку на критически важную инфраструктуру Польши под чужим флагом, пытаясь возложить ответственность на другую сторону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии экс-министра национальной обороны Польши Януша Онишкевича для "Укрінформа".

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Возможные сценарии провокаций против Польши

По словам Онишкевича, угроза такого сценария вполне реальна. Он отметил, что Россия последовательно пытается ухудшить отношения между Польшей и Украиной.

Экс-министр пояснил, что польское общество вряд ли поверит в версию о преднамеренном украинском ударе. В то же время после провокации Россия может продвигать другой нарратив.

"Думаю, таких сценариев несколько. И учитывая, что России крайне нужен хоть какой-то успех, появление такой провокации вполне вероятно. Если же речь идет о разыгрывании украинской карты, то, безусловно, лучшей мишенью для России будет Польша", - отметил Онишкевич.

Он добавил, что другие страны НАТО, в частности страны Балтии или Румыния, не имеют такого стратегического значения для подобных провокаций с точки зрения Москвы.

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Объекты риска и возможные сроки

Среди наиболее уязвимых объектов он назвал аэропорт "Ясьонка" под Жешувом - ключевой логистический узел для поставок помощи Украине, нефтеперерабатывающий завод в Плоцке и портовую инфраструктуру для приема сжиженного газа на побережье Балтийского моря.

Помимо атак дронов, экс-министр не исключил возможность диверсий. По его словам, их могут совершать лица с украинскими документами, которые на самом деле будут действовать в интересах российских спецслужб. Он напомнил, что подобные случаи уже фиксировались на территории Польши с 2024 года.

Онишкевич считает, что такие провокации могут произойти в ближайшее время. Среди возможных дат он назвал 15 августа, День польской армии, а также 1 сентября, годовщину начала Второй мировой войны.

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Оценивая готовность к подобным угрозам, он отметил, что ни одна страна не может быть полностью защищена от атак дронов. По его словам, Польша сейчас находится примерно на полпути к необходимому уровню противовоздушной обороны.

В то же время он подчеркнул, что страна достаточно эффективно противодействует кибератакам России, количество которых постоянно растет.

Напомним, 15 июля истребители Польши перехватили два российских самолета Су-30СМ2, которые вели наблюдение за польскими военными учениями по взаимодействию систем противовоздушной обороны.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что россияне "в очередной раз проводили над Балтийским морем агрессивное наблюдение за учениями по взаимодействию систем противовоздушной обороны".

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