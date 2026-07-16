Экс-министр обороны Польши предупредил о возможной провокации со стороны РФ
В ближайшее время Россия может совершить атаку на критически важную инфраструктуру Польши под чужим флагом, пытаясь возложить ответственность на другую сторону.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии экс-министра национальной обороны Польши Януша Онишкевича для "Укрінформа".
Возможные сценарии провокаций против Польши
По словам Онишкевича, угроза такого сценария вполне реальна. Он отметил, что Россия последовательно пытается ухудшить отношения между Польшей и Украиной.
Экс-министр пояснил, что польское общество вряд ли поверит в версию о преднамеренном украинском ударе. В то же время после провокации Россия может продвигать другой нарратив.
"Думаю, таких сценариев несколько. И учитывая, что России крайне нужен хоть какой-то успех, появление такой провокации вполне вероятно. Если же речь идет о разыгрывании украинской карты, то, безусловно, лучшей мишенью для России будет Польша", - отметил Онишкевич.
Он добавил, что другие страны НАТО, в частности страны Балтии или Румыния, не имеют такого стратегического значения для подобных провокаций с точки зрения Москвы.
Объекты риска и возможные сроки
Среди наиболее уязвимых объектов он назвал аэропорт "Ясьонка" под Жешувом - ключевой логистический узел для поставок помощи Украине, нефтеперерабатывающий завод в Плоцке и портовую инфраструктуру для приема сжиженного газа на побережье Балтийского моря.
Помимо атак дронов, экс-министр не исключил возможность диверсий. По его словам, их могут совершать лица с украинскими документами, которые на самом деле будут действовать в интересах российских спецслужб. Он напомнил, что подобные случаи уже фиксировались на территории Польши с 2024 года.
Онишкевич считает, что такие провокации могут произойти в ближайшее время. Среди возможных дат он назвал 15 августа, День польской армии, а также 1 сентября, годовщину начала Второй мировой войны.
Оценивая готовность к подобным угрозам, он отметил, что ни одна страна не может быть полностью защищена от атак дронов. По его словам, Польша сейчас находится примерно на полпути к необходимому уровню противовоздушной обороны.
В то же время он подчеркнул, что страна достаточно эффективно противодействует кибератакам России, количество которых постоянно растет.
Напомним, 15 июля истребители Польши перехватили два российских самолета Су-30СМ2, которые вели наблюдение за польскими военными учениями по взаимодействию систем противовоздушной обороны.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что россияне "в очередной раз проводили над Балтийским морем агрессивное наблюдение за учениями по взаимодействию систем противовоздушной обороны".
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