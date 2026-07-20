Польша предупредила о возможных провокациях РФ с использованием дронов

Россия может готовить провокации против Польши с использованием захваченных украинских беспилотников.

Об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, которое цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Rmf24.

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Угроза со стороны дронов и уровень риска

По словам Косиняка-Камыша, Россия уже захватила значительное количество украинских беспилотников и может использовать их для провокаций, изменяя опознавательные знаки.

Он подчеркнул, что уровень угрозы со стороны России остается очень высоким. Польша не может позволить себе снизить бдительность в таких условиях.

Эскалация и обсуждение на уровне правительства

Министр обратил внимание на то, что Россия постепенно повышает уровень эскалации не только в военной сфере, но и в киберпространстве и в рамках информационных операций.

Вопрос возможных провокаций станет одной из главных тем заседания правительственного комитета по вопросам безопасности, которое состоится во вторник. Также будут обсуждаться защита критической инфраструктуры, кибербезопасность и усиление оборонных мер.

Косиняк-Камыш отметил, что Польша фиксирует активность России, направленную на проверку устойчивости оборонных систем. Речь идет об испытаниях противовоздушной обороны, попытках воздействия на GPS и гибридных информационных операциях.

По его словам, ответом на такие угрозы должно стать укрепление обороноспособности Польши, сотрудничество с союзниками по НАТО и поддержка Украины.

Ранее сообщалось, что польская авиация три дня перехватывала российские самолеты над Балтикой.

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