УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14696 відвідувачів онлайн
Новини Вибухи на танкерах РФ
1 910 7

Ще 13 суден "тіньового флоту" РФ уражено в Азовському та Чорному морях, - Мадяр

Удари по тіньовому флоту РФ: Мадяр розповів про результати

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили ще 13 суден російського "тіньового флоту" у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, у Чорному та Азовському морі протягом 48 годин уражено 13 російських суден.

Також Мадяр прокоментував удар по логістичному центру Wildberries.

"Фіолетовий колір "дикої ягідки" у версії 3.0 на болотах набирає іншого сенсу. І містить він у собі суміш саме того клятого триколору- зʼєднання червоного, синього та білого.

Хробаки, ви ж пам’ятаєте: "чорная смородина красная, потому что зеленая". Так от: Уолл-стріт взірця 1929, як взірець руйнування уявного відчуття безпеки, здасться ягідкою зеленою коло того домотканого фіолетового", - зазначив він.

Дивіться: СБС уразили ще 19 енерговузлів на окупованих територіях,- Мадяр. ВIДЕО

Що передувало?

  • Дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.
  • Логістичний центр Wildberries також атаковано у Ставропольському краї РФ.

Читайте: Командувач СБС Мадяр назвав п’ять кроків для НАТО, щоб підготуватися до війни дронів з РФ

Автор: 

росія (70928) танкер (606) Бровді Роберт Мадяр (168)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 