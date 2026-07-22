Сили безпілотних систем ЗСУ уразили ще 13 суден російського "тіньового флоту" у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у Чорному та Азовському морі протягом 48 годин уражено 13 російських суден.

Також Мадяр прокоментував удар по логістичному центру Wildberries.

"Фіолетовий колір "дикої ягідки" у версії 3.0 на болотах набирає іншого сенсу. І містить він у собі суміш саме того клятого триколору- зʼєднання червоного, синього та білого.



Хробаки, ви ж пам’ятаєте: "чорная смородина красная, потому что зеленая". Так от: Уолл-стріт взірця 1929, як взірець руйнування уявного відчуття безпеки, здасться ягідкою зеленою коло того домотканого фіолетового", - зазначив він.

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Що передувало?

Дрони масовано атакували Краснодарський край: горить логістичний центр Wildberries у Краснодарі, в Армавірі пожежа на нафтобазі.

Логістичний центр Wildberries також атаковано у Ставропольському краї РФ.

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