Ще 13 суден "тіньового флоту" РФ уражено в Азовському та Чорному морях, - Мадяр
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили ще 13 суден російського "тіньового флоту" у Чорному та Азовському морях.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, у Чорному та Азовському морі протягом 48 годин уражено 13 російських суден.
Також Мадяр прокоментував удар по логістичному центру Wildberries.
"Фіолетовий колір "дикої ягідки" у версії 3.0 на болотах набирає іншого сенсу. І містить він у собі суміш саме того клятого триколору- зʼєднання червоного, синього та білого.
Хробаки, ви ж пам’ятаєте: "чорная смородина красная, потому что зеленая". Так от: Уолл-стріт взірця 1929, як взірець руйнування уявного відчуття безпеки, здасться ягідкою зеленою коло того домотканого фіолетового", - зазначив він.
Що передувало?
Будь ласка, зачекайте...
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