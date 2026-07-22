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Новини Фото Тіньовий флот Росії
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ЄС затримав танкер, який може належати до "тіньового флоту" РФ, - Каллас. ФОТО

Танкер MV South Star

Правоохоронні органи Європейського Союзу у понеділок, 20 липня, затримали танкер MV South Star за підозрою у тому, що він йшов під фальшивим прапором. Він може належати до російського "тіньового флоту".

Про це 22 липня повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі затримання

Зазначається, що судно затримали у межах операції EUNAVFOR MED IRINI. Танкер курсував під фальшивим прапором, що є порушенням міжнародного морського права.

"Ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот... Кожна незаконна подорож допомагає підтримувати воєнну машину Росії. Ми підкріплюємо наші санкції діями на морі", — наголосила Каллас.

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ЄС посилює тиск на тіньовий флот Росії та затримав танкер
ЄС посилює тиск на тіньовий флот Росії та затримав танкер
ЄС посилює тиск на тіньовий флот Росії та затримав танкер

Інші затримання танкерів

  • 14 червня Велика Британія вперше перехопила танкер російського тіньового флоту, який намагався пройти через Ла-Манш.
  • 23 червня французькі військові зупинили танкер Deliver під прапором Камеруну біля узбережжя Сицилії. Судно прямувало з російського нафтового порту Приморськ до Сінгапуру через Суецький канал.

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