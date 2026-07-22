ЄС затримав танкер, який може належати до "тіньового флоту" РФ, - Каллас. ФОТО
Правоохоронні органи Європейського Союзу у понеділок, 20 липня, затримали танкер MV South Star за підозрою у тому, що він йшов під фальшивим прапором. Він може належати до російського "тіньового флоту".
Про це 22 липня повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі затримання
Зазначається, що судно затримали у межах операції EUNAVFOR MED IRINI. Танкер курсував під фальшивим прапором, що є порушенням міжнародного морського права.
"Ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот... Кожна незаконна подорож допомагає підтримувати воєнну машину Росії. Ми підкріплюємо наші санкції діями на морі", — наголосила Каллас.
Інші затримання танкерів
- 14 червня Велика Британія вперше перехопила танкер російського тіньового флоту, який намагався пройти через Ла-Манш.
- 23 червня французькі військові зупинили танкер Deliver під прапором Камеруну біля узбережжя Сицилії. Судно прямувало з російського нафтового порту Приморськ до Сінгапуру через Суецький канал.
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