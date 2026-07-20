Казахстан засудив атаки України на танкери з його нафтою у Чорному морі: пригрозив Києву позовами

Міністерство закордонних справ Казахстану виступило із заявою, вимагаючи негайно припинити атаки на цивільні танкери, які перевозять казахстанську нафту через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі. В Астані розцінили серію ударів 17 та 19 липня по танкерах як пряме посягання на свої національні економічні інтереси.

Про це із посиланням на офіційну заяву Міністерства закордонних справ Казахстану повідомляє видання Tengrinews, передає Цензор.НЕТ.

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Влучання у танкери ASIA та NISSOS IOS

За даними Міністерства енергетики Казахстану, під час чергової масованої атаки морських безпілотників 19 липня уражень зазнали два судна — танкери ASIA та NISSOS IOS, які саме завантажували казахстанську нафту на морському терміналі КТК.

Пожежі на борту танкерів вдалося швидко ліквідувати, розливу нафтопродуктів у воду та жертв серед членів екіпажів вдалося уникнути. Однак відвантаження нафти було повністю заморожено до завершення інспекції технічного стану суден та інфраструктури.

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Заява МЗС країни

У МЗС Казахстану наголосили на неприпустимості подібних дій:

"Атаки 17 і 19 липня були спрямовані проти цивільних суден, задіяних у законному транспортуванні нафти через інфраструктуру КТК. Погоджений механізм обміну інформацією про цивільні судна, які заходять до акваторії Чорного моря для завантаження, було навмисно проігноровано, що поставило під загрозу життя екіпажів. Після оцінки збитків Казахстан залишає за собою право вимагати їх відшкодування відповідно до норм міжнародного права".

Казахстан закликав світові держави засудити удари, наголосивши, що атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури руйнують глобальні транспортно-логістичні ланцюги. Водночас Астана точно не вказала, чиї дрони атакували судна у Чорному морі.

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Зазначимо, що офіційні сторони утримуються від прямих звинувачень. Україна не коментує події навколо термінала КТК, тоді як Росія традиційно звинувачує в атаках Сили оборони України.

Водночас 19 липня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") повідомляв про ураження чотирьох суден, які він ідентифікував як елементи російського "тіньового флоту" в акваторії Чорного моря (не назвавши їхні прямі найменування). Раніше СБС уже звітували про завершення "першого раунду морського бою", під час якого було уражено 20 танкерів, які забезпечували нелегальний експорт агресора.

Залежність Астани від КТК

Нинішній інцидент є не першим. У січні 2026 року безпілотники вже атакували три танкери поблизу термінала КТК, що призвело до падіння експорту казахстанської нафти через цей маршрут до мінімуму за 14 місяців.

Для Казахстану безпека даної артерії є питанням національної безпеки, адже через інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму транспортується близько 80% усього казахстанського експорту нафти. Через постійні зупинки термінала та загрозу нових ударів країна змушена прискореними темпами розвивати альтернативні маршрути в обхід Чорного моря.

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