Казахстан осудил атаки Украины на танкеры с его нефтью в Чёрном море: пригрозил Киеву судебными исками
Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением, в котором потребовало немедленно прекратить нападения на гражданские танкеры, перевозящие казахстанскую нефть через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. В Астане расценили серию ударов 17 и 19 июля по танкерам как прямое посягательство на свои национальные экономические интересы.
Об этом со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел Казахстана сообщает издание Tengrinews, передает Цензор.НЕТ.
Попадания в танкеры ASIA и NISSOS IOS
По данным Министерства энергетики Казахстана, во время очередной массированной атаки морских беспилотников 19 июля были поражены два судна — танкеры ASIA и NISSOS IOS, которые как раз загружали казахстанскую нефть на морском терминале КТК.
Пожары на борту танкеров удалось быстро ликвидировать, разлива нефтепродуктов в воду и жертв среди членов экипажей избежать удалось. Однако отгрузка нефти была полностью приостановлена до завершения проверки технического состояния судов и инфраструктуры.
Заявление МИД страны
В МИД Казахстана подчеркнули недопустимость подобных действий:
"Атаки 17 и 19 июля были направлены против гражданских судов, задействованных в законной перевозке нефти через инфраструктуру КТК. Согласованный механизм обмена информацией о гражданских судах, заходящих в акваторию Чёрного моря для погрузки, был умышленно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь экипажей. После оценки ущерба Казахстан оставляет за собой право требовать его возмещения в соответствии с нормами международного права".
Казахстан призвал мировые государства осудить удары, подчеркнув, что атаки на объекты энергетической инфраструктуры разрушают глобальные транспортно-логистические цепочки. В то же время Астана точно не указала, чьи дроны атаковали суда в Чёрном море.
- Отметим, что официальные стороны воздерживаются от прямых обвинений. Украина не комментирует события вокруг терминала КТК, тогда как Россия традиционно обвиняет в атаках Силы обороны Украины.
- В то же время 19 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") сообщал о поражении четырёх судов, которые он идентифицировал как элементы российского "теневого флота" в акватории Чёрного моря (не назвав их прямых наименований). Ранее СБС уже сообщали о завершении "первого раунда морского боя", в ходе которого были поражены 20 танкеров, обеспечивавших нелегальный экспорт агрессора.
Зависимость Астаны от КТК
Нынешний инцидент — не первый. В январе 2026 года беспилотники уже атаковали три танкера вблизи терминала КТК, что привело к падению экспорта казахстанской нефти по этому маршруту до минимума за 14 месяцев.
Для Казахстана безопасность данной артерии является вопросом национальной безопасности, ведь через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума транспортируется около 80% всего казахстанского экспорта нефти. Из-за постоянных остановок терминала и угрозы новых ударов страна вынуждена ускоренными темпами развивать альтернативные маршруты в обход Черного моря.
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