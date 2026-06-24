Россия пытается договориться с Казахстаном о поставках бензина из-за дефицита топлива, — Reuters
Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте 50 тысяч тонн бензина А-92, чтобы преодолеть дефицит собственного топлива, возникший после атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Россия просит Казахстан о поставках бензина
По словам собеседников агентства, Казахстан производит значительно меньше топлива, чем Россия, поэтому объемы поставок вряд ли будут значительными.
В настоящее время в Казахстане наблюдается профицит бензина, однако плановое техническое обслуживание на Атирауском нефтеперерабатывающем заводе, которое продлится с 26 июня по 20 июля, приведет к сокращению имеющихся запасов, сообщили источники Reuters.
Отмечается, что одним из возможных поставщиков является казахстанский НПЗ "Конденсат", который перерабатывает газовый конденсат с российского завода "ТАНЕКО" и имеет квоты на экспорт топлива. По данным казахстанского аналитического центра по вопросам топлива и энергетики, в мае 2026 года завод "Конденсат" экспортировал в Грузию 15 207 тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.
В то же время, как отмечает агентство, завод "ТАНЕКО", принадлежащий российской компании "Татнефть", 12 июня полностью остановил переработку нефти после атаки дронов, что потенциально может ограничить поставки сырья для завода "Конденсат".
Источник в Казахстане сообщил, что поставки бензина в Россию могут быть осуществлены в обмен на российское авиационное топливо. Собеседник добавил, что в июле Казахстан столкнется с дефицитом авиагаза из-за роста спроса, ремонтных работ в Атырау и сокращения импорта из России.
Министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов ранее заявлял, что Астана не получала от Москвы официального запроса на поставку бензина.
По данным Reuters, остановка нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России после атак украинских беспилотников привела к сокращению производства бензина примерно на 25% в годовом исчислении по состоянию на конец июня.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что ограничения на продажу бензина уже ввели в 15 регионах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и несколько оккупированных украинских территорий.
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