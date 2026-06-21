Дроны ССО поразили Тюменский НПЗ в 2500 км от Украины, - ССО

20 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций нанесли удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

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Как отмечается, дроны ССО успешно преодолели около 2500 километров до цели. Силы специальных операций наращивают возможности своих дальнобойных ударов.

"В РФ становится всё меньше мест, куда не доходит начатая россиянами война", — отмечают в Силах специальных операций.

Что известно о предприятии?

Тюменский НПЗ является предприятием полного цикла. Пропускная способность завода достигает 9 миллионов тонн нефти в год. Он производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо. НПЗ играет важную роль в обеспечении регионов Западной Сибири топливом.

Силы специальных операций продолжают применять регулярные дальнобойные санкции в отношении РФ.

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Что этому предшествовало?

Накануне Зеленский заявлял, что украинские дроны достигли Тюменского региона и атаковали нефтеперерабатывающий завод.

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