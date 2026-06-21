Дрони ССО уразили Тюменський НПЗ за 2500 км від України, - ССО

20 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Деталі

Як зазначається, дрони ССО успішно подолали близько 2500 кілометрів до цілі. Сили спеціальних операцій нарощують спроможності своїх далекобійних ударів.

"Все менше місця в рф, куди не повертається розпочата росіянами війна",- наголошують у Силах спецоперацій.

Що про підприємство відомо?

Тюменський НПЗ є підприємством повного циклу. Пропускна потужність заводу сягає до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні регіонів Західного Сибіру паливом.

Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати регулярні далекобійні санкції по РФ.

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Що передувало?

Напередодні Зеленський заявляв, що українські дрони досягли Тюменського регіону та атакували нафтопереробку.

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