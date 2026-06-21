Дрони ССО уразили Тюменський НПЗ за 2500 км від України, - ССО
20 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.
Деталі
Як зазначається, дрони ССО успішно подолали близько 2500 кілометрів до цілі. Сили спеціальних операцій нарощують спроможності своїх далекобійних ударів.
"Все менше місця в рф, куди не повертається розпочата росіянами війна",- наголошують у Силах спецоперацій.
Що про підприємство відомо?
Тюменський НПЗ є підприємством повного циклу. Пропускна потужність заводу сягає до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні регіонів Західного Сибіру паливом.
Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати регулярні далекобійні санкції по РФ.
Що передувало?
Напередодні Зеленський заявляв, що українські дрони досягли Тюменського регіону та атакували нафтопереробку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль