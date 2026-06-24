Росія намагається домовитися з Казахстаном про поставки бензину через дефіцит палива, - Reuters
Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт 50 тисяч тонн бензину A-92, щоб подолати дефіцит власного палива, який виник після атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи.
Про це пише агенство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Росія просить Казахстан про поставки бензину
За словами співрозмовників агенства, Казахстан виробляє значно менше палива, ніж Росія, тож обсяги поставок навряд чи будуть значними.
Наразі у Казахстані спостерігається профіцит бензину, однак планове технічне обслуговування на Атирауському нафтопереробному заводі, що триватиме з 26 червня по 20 липня, призведе до скорочення наявних запасів, розповіли джерела Reuters.
Зазначається, що одним із можливих постачальників є казахстанський НПЗ "Конденсат", який переробляє газовий конденсат із російського заводу "ТАНЕКО" і має квоти на експорт пального. За даними казахстанського аналітичного центру з питань палива та енергетики, у травні 2026 року завод "Конденсат" експортував до Грузії 15 207 тонн бензину марок АІ-92 та АІ-95.
Водночас, як зауважує агентство, завод "ТАНЕКО", який належить російській компанії "Татнефть", 12 червня повністю зупинив переробку нафти після атаки дронової атаки, що потенційно може обмежити постачання сировини для заводу "Конденсат".
Джерело в Казахстані розповіло, що поставки бензину до Росії можуть бути здійснені в обмін на російське авіаційне пальне. Співрозмовник додав, що у липні Казахстан зіткнеться з дефіцитом авіагасу через зростання попиту, ремонтні роботи в Атирау та скорочення імпорту з Росії.
Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов раніше заявляв, що Астана не отримувала від Москви офіційного запиту на постачання бензину.
За даними Reuters, зупинка кількох великих нафтопереробних заводів у центральній частині Росії після атак українських безпілотників призвела до скорочення виробництва бензину приблизно на 25% у річному обчисленні станом на кінець червня.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Країна - бензоколонка без бензину.
Випробування цієї ракети провели у квітні 2026 року.
Сили оборони України могли атакувати Воронезький завод напівпровідникових приладів американськими крилатими ракетами AGM-188A Rusty Daggers. Про це пише видання Forbes з посиланням на американських аналітиків.
Зазначається, що цю ракету розробили у США для України у рамках програми ВПС «Extended Range Attack Munition» (ERAM). Мета програми полягала у швидкому впровадженні в бойове застосування недорогої ракети великої дальності для винищувачів F-16, яка розміром і формою нагадує 500-фунтову (227-кілограмову) бомбу Mk82. Її виробляє каліфорнійська компанія Zone 5, яку нещодавно придбала норвезька транснаціональна корпорація Kongsberg, що спеціалізується на виробництві ракет.