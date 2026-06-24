Росія намагається домовитися з Казахстаном про поставки бензину через дефіцит палива, - Reuters

Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт 50 тисяч тонн бензину A-92, щоб подолати дефіцит власного палива, який виник після атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи.

Про це пише агенство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Росія просить Казахстан про поставки бензину

За словами співрозмовників агенства, Казахстан виробляє значно менше палива, ніж Росія, тож обсяги поставок навряд чи будуть значними.

Наразі у Казахстані спостерігається профіцит бензину, однак планове технічне обслуговування на Атирауському нафтопереробному заводі, що триватиме з 26 червня по 20 липня, призведе до скорочення наявних запасів, розповіли джерела Reuters.

Зазначається, що одним із можливих постачальників є казахстанський НПЗ "Конденсат", який переробляє газовий конденсат із російського заводу "ТАНЕКО" і має квоти на експорт пального. За даними казахстанського аналітичного центру з питань палива та енергетики, у травні 2026 року завод "Конденсат" експортував до Грузії 15 207 тонн бензину марок АІ-92 та АІ-95.

Водночас, як зауважує агентство, завод "ТАНЕКО", який належить російській компанії "Татнефть", 12 червня повністю зупинив переробку нафти після атаки дронової атаки, що потенційно може обмежити постачання сировини для заводу "Конденсат".

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Джерело в Казахстані розповіло, що поставки бензину до Росії можуть бути здійснені в обмін на російське авіаційне пальне. Співрозмовник додав, що у липні Казахстан зіткнеться з дефіцитом авіагасу через зростання попиту, ремонтні роботи в Атирау та скорочення імпорту з Росії.

Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов раніше заявляв, що Астана не отримувала від Москви офіційного запиту на постачання бензину.

За даними Reuters, зупинка кількох великих нафтопереробних заводів у центральній частині Росії після атак українських безпілотників призвела до скорочення виробництва бензину приблизно на 25% у річному обчисленні станом на кінець червня.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що обмеження на продаж бензину вже запровадили у 15 регіонах РФ, включно з Москвою, Санкт-Петербургом та кількома окупованими українськими територіями.

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