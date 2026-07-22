ЄС запускає морські перевірки суден тіньового флоту РФ, - Каллас

Європейський Союз посилюватиме тиск на так званий тіньовий флот Росії, залучаючи військово-морські місії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Контроль на морі та перевірки суден

За словами Каллас, 20 липня сили операції IRINI висадилися на нафтовий танкер MV SOUTH STAR. Судно підозрюють у плаванні під чужим прапором, що є порушенням міжнародного морського права.

"На нафтовий танкер MV SOUTH STAR, підозрюваний у плаванні під чужим прапором, що порушує міжнародне морське право, 20 липня висадилися сили операції IRINI для перевірки прапора", – зазначила вона.

Каллас наголосила, що кожен незаконний рейс сприяє підтримці військової машини Росії.

Також читайте: Каллас про зміну глави Міноборони: Це внутрішня справа України, але для євроінтеграції важлива стабільність

Нові рішення ЄС щодо тіньового флоту

Вона підкреслила, що ЄС поєднує санкційну політику з діями на морі.

"Ми узгоджуємо наші санкції з діями на морі", – заявила Каллас.

За її словами, цього тижня держави-члени ЄС дозволили місії ATALANTA проводити висадки на підозрілі судна російського тіньового флоту для перевірки прапора. Такі дії вже застосовуються в межах операції IRINI.

"Це рішення ще більше затягує сітку", – підсумувала вона.

Водночас посли ЄС зустрічаються у Брюсселі, щоб узгодити текст 21-го пакета санкцій проти Росії. Деякі країни, зокрема Греція, висловлюють застереження щодо окремих обмежень.

Раніше Каллас заявила, що ЄС затримав танкер, який може належати до "тіньового флоту" РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає три сценарії збереження санкцій проти російського скрапленого газу, – Bloomberg