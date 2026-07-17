Каллас про зміну глави Міноборони: Це внутрішня справа України, але для євроінтеграції важлива стабільність
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що кадрові зміни в уряді України є її внутрішньою справою, однак наголосила на важливості безперервності реформ та стабільної співпраці з європейськими партнерами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LIGA.net.
Коментуючи відставку міністра оборони України, Каллас зазначила, що незалежно від того, хто очолить оборонне відомство, Європейський Союз продовжить взаємодію з новим керівником у питаннях оборонної співпраці та європейської інтеграції.
"Для нас, безумовно, важливо мати партнерів для діалогу і мати змогу продовжувати роботу. Для нас також важливо, щоб тривав процес реформ, оскільки ми хочемо просувати порядок денний розширення ЄС, і тому нам потрібно бачити, що Україна зі свого боку впроваджує реформи", - наголосила вона.
За словами Каллас, саме стабільність у реалізації реформ є ключовою умовою для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
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