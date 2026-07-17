Каллас про зміну глави Міноборони: Це внутрішня справа України, але для євроінтеграції важлива стабільність

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що кадрові зміни в уряді України є її внутрішньою справою, однак наголосила на важливості безперервності реформ та стабільної співпраці з європейськими партнерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LIGA.net.

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Коментуючи відставку міністра оборони України, Каллас зазначила, що незалежно від того, хто очолить оборонне відомство, Європейський Союз продовжить взаємодію з новим керівником у питаннях оборонної співпраці та європейської інтеграції.

"Для нас, безумовно, важливо мати партнерів для діалогу і мати змогу продовжувати роботу. Для нас також важливо, щоб тривав процес реформ, оскільки ми хочемо просувати порядок денний розширення ЄС, і тому нам потрібно бачити, що Україна зі свого боку впроваджує реформи", - наголосила вона.

За словами Каллас, саме стабільність у реалізації реформ є ключовою умовою для подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

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