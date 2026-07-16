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Новини Відставка Федорова
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Треба було змінювати не міністра оборони, а командування Збройних сил, - "слуга народу" Потураєв

потураєв

Народний депутат Микита Потураєв, який оголосив про складання депутатського мандату, попередив про небезпеку для держави у разі згортання військово-технічних реформ у Міністерстві оборони після відставки Михайла Федорова.

Про це він заявив в інтерв'ю для Цензор.НЕТ.

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Наслідки відставки Федорова

Потураєв наголосив, що відставка Федорова в момент, коли міністерство нарешті запустило ефективні зміни у сфері ОПК та закупівель, є катастрофічною помилкою влади. 

"Запорука перемоги — лише в продовженні, причому в швидкому продовженні, тих змін, які відбувалися в Міністерстві оборони і які Михайло Федоров, на жаль, безуспішно намагався також запровадити в Збройних силах. Намагався — але зустрів несприйняття і блокування з боку головкома, начальника генерального штабу та інших "генеральних". Це протистояння відображалося в переслідуванні тих офіцерів, які підтримували і запроваджували у себе найкращі практики. Відсторонювали, влаштовували догани; цілі успішні підрозділи перекидали з одних ділянок фронту на інші", — розповів нардеп.

Він наголосив, що саме через це вважає заміну керівництва ЗСУ значно нагальнішою проблемою, ніж зміну міністра оборони під час війни: "Це, я вважаю, абсолютно прийнятна ціна".

"Спроби нівелювати реформи Федорова та його команди — це, як на мене, дуже небезпечний процес, тому що він може привести нас до поразки у війні. Якщо реформи будуть зупинені і згорнуті, це буде катастрофа", — додав він.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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Автор: 

ЗСУ (8988) Федоров Михайло (1241) Потураєв Микита (152)
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Топ коментарі
+19
Розігнавши команду Залужного, зеленський вчинив військовий злочин проти нашої країни шляхом сприяння ворогові! Зараз робить те саме, бо Оман є Оман!
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16.07.2026 19:31 Відповісти
+7
Це не помилка го-нобородька, це виконане доручення центру.
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16.07.2026 19:34 Відповісти
+6
"Слуга народу" Потураєв розгнівався через питання про "Міндічгейт": "Коли в кранах замість води буде замерзле гівно, то вам буде не до пережовування питань Єрмака і Міндіча"

Джерело: https://censor.net/ua/v4005697
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16.07.2026 19:34 Відповісти

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