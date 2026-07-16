Нужно было менять не министра обороны, а командование Вооруженных сил, — "слуга народа" Потураев

Народный депутат Никита Потураев, объявивший о сложении депутатского мандата, предупредил об опасности для государства в случае свертывания военно-технических реформ в Министерстве обороны после отставки Михаила Федорова.

Об этом он заявил в интервью для Цензор.НЕТ.

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Последствия отставки Федорова

Потураев подчеркнул, что отставка Федорова в момент, когда министерство наконец-то запустило эффективные изменения в сфере ОПК и закупок, является катастрофической ошибкой власти.

"Залог победы — только в продолжении, причем в скором продолжении, тех изменений, которые происходили в Министерстве обороны и которые Михаил Федоров, к сожалению, безуспешно пытался также внедрить в Вооруженных силах. Пытался — но столкнулся с неприятием и блокировкой со стороны главнокомандующего, начальника Генерального штаба и других "генералов". Это противостояние отражалось в преследовании тех офицеров, которые поддерживали и внедряли у себя передовые практики. Их отстраняли от должностей, выносили выговоры; целые успешные подразделения перебрасывали с одних участков фронта на другие", — рассказал народный депутат.

Он подчеркнул, что именно поэтому считает замену руководства ВСУ гораздо более насущной проблемой, чем смену министра обороны во время войны: "Это, я считаю, вполне приемлемая цена".

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Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

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