Каллас о смене главы Минобороны: Это внутреннее дело Украины, но для евроинтеграции важна стабильность

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что кадровые изменения в правительстве Украины являются ее внутренним делом, однако подчеркнула важность непрерывности реформ и стабильного сотрудничества с европейскими партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LIGA.net.

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Комментируя отставку министра обороны Украины, Каллас отметила, что независимо от того, кто возглавит оборонное ведомство, Европейский Союз продолжит взаимодействие с новым руководителем в вопросах оборонного сотрудничества и европейской интеграции.

"Для нас, безусловно, важно иметь партнеров для диалога и возможность продолжать работу. Для нас также важно, чтобы продолжался процесс реформ, поскольку мы хотим продвигать повестку дня расширения ЕС, и поэтому нам нужно видеть, что Украина со своей стороны внедряет реформы", - подчеркнула она.

По словам Каллас, именно стабильность в реализации реформ является ключевым условием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

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