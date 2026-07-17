Каллас о смене главы Минобороны: Это внутреннее дело Украины, но для евроинтеграции важна стабильность
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что кадровые изменения в правительстве Украины являются ее внутренним делом, однако подчеркнула важность непрерывности реформ и стабильного сотрудничества с европейскими партнерами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LIGA.net.
Комментируя отставку министра обороны Украины, Каллас отметила, что независимо от того, кто возглавит оборонное ведомство, Европейский Союз продолжит взаимодействие с новым руководителем в вопросах оборонного сотрудничества и европейской интеграции.
"Для нас, безусловно, важно иметь партнеров для диалога и возможность продолжать работу. Для нас также важно, чтобы продолжался процесс реформ, поскольку мы хотим продвигать повестку дня расширения ЕС, и поэтому нам нужно видеть, что Украина со своей стороны внедряет реформы", - подчеркнула она.
По словам Каллас, именно стабильность в реализации реформ является ключевым условием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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