Фон дер Ляйен приветствовала 21-й пакет санкций ЕС против России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза против России, отметив, что новые ограничения должны усилить давление на экономику страны-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Х.

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"В то время, когда Украина набирает военный импульс, наши санкции продолжают подрывать экономические основы военных действий России", - говорится в сообщении.

Новые санкции коснутся банков и криптокомпаний

По словам фон дер Ляйен, в санкционный список добавили еще 32 российских банка, в отношении которых вводится запрет на проведение транзакций.

Кроме того, ограничения распространены на российские криптовалютные компании и платформы, занимающиеся торговлей нефтью.

"Мы замораживаем корректировку верхнего предела цены на нефть на год, чтобы российская военная машина не извлекла выгоду из рыночных потрясений", - отметила фон дер Ляйен.

Санкции против "теневого флота" и ограничения для российских военных

Председатель Еврокомиссии также отметила, что впервые санкции направлены против судов, способствующих функционированию так называемого "теневого флота" России.

Отдельно она подчеркнула, что Евросоюз сделал важный шаг к официальному введению запрета на въезд в страны ЕС для российских комбатантов.

"Пока Украина наращивает военный потенциал, наши санкции и в дальнейшем подрывают экономические основы российской военной машины", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

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