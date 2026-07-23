Фон дер Ляєн привітала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, наголосивши, що нові обмеження мають посилити тиск на економіку країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Х.

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"У той час, коли Україна набирає військового імпульсу, наші санкції продовжують підривати економічні основи військових дій Росії", - йдеться в дописі.

Нові санкції торкнуться банків і криптокомпаній

За словами фон дер Ляєн, до санкційного списку додали ще 32 російські банки, щодо яких запроваджується заборона на проведення транзакцій.

Крім того, обмеження поширили на російські криптовалютні компанії та платформи, що займаються торгівлею нафтою.

"Ми заморожуємо коригування верхньої межі ціни на нафту на рік, щоб російська військова машина не отримала вигоди від ринкових потрясінь", - зазначила фон дер Ляєн.

Санкції проти "тіньового флоту" та обмеження для російських військових

Президентка Єврокомісії також зазначила, що вперше санкції спрямовані проти суден, які допомагають функціонуванню так званого "тіньового флоту" Росії.

Окремо вона наголосила, що Євросоюз зробив важливий крок до офіційного запровадження заборони на в'їзд до країн ЄС для російських комбатантів.

"Поки Україна нарощує військовий потенціал, наші санкції й надалі підривають економічні основи російської воєнної машини", — підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

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