Каллас о 21-м пакете санкций ЕС против РФ: Бьем по Путину там, где "болит" больше всего

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас рассказала о деталях 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, по словам Каллас, согласованный странами ЕС новый санкционный пакет против России предусматривает широкие меры против финансовой системы, ВПК и энергетического сектора, которые поддерживают военную экономику России.

"Мы наносим удар по Путину там, где "болит" больше всего - обрезая финансовые цепочки снабжения, на которые он полагается для продолжения войны. Это не конец санкционных мер. Мы уже работаем над следующими. ЕС должен быть готов отреагировать на любую дальнейшую эскалацию со стороны России", - отметила она.

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Подробности

Каллас рассказала, что в санкционном списке всего 218 позиций.

"Мы нанесли удар по более чем сотне банков и криптооператоров, более чем 40 судам теневого флота и нескольким НПЗ в России и Беларуси… Также мы реагируем на непрекращающиеся удары РФ по гражданскому населению, инфраструктуре и объектам культурного наследия – в список попали более 50 компаний ВПК и ключевые субъекты, вовлеченные в производство российских дальнобойных дронов", – рассказала она.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что послы ЕС достигли соглашения по пакету санкций против России, который ранее блокировала Греция.