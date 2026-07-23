Каллас про 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ: Б’ємо по Путіну там, де "болітиме" найбільше

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла деталі 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це вона написала в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, за словами Каллас, погоджений країнами ЄС новий санкційний пакет проти Росії передбачає широкі заходи проти фінансової системи, ВПК та енергетичного сектора, які підтримують воєнну економіку Росії.

"Ми б’ємо по Путіну там, де "болітиме" найбільше – обрізаючи фінансові ланцюжки живлення, на які він покладається для продовження війни. Це не кінець санкційних кроків. Ми вже працюємо над наступними. ЄС має бути готовий відреагувати на будь-яку подальшу ескалацію з боку Росії", – зазначила вона.

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Деталі

Каллас розповіла, що у списку санкцій загалом 218 позицій.

"Ми вдарили по понад сотні банків і криптооператорів, понад 40 суднах тіньового флоту та кількох НПЗ в Росії та Білорусі… Також ми реагуємо на безперервні удари РФ по цивільних, інфраструктурі та об’єктах культурної спадщини – до списку потрапили понад 50 компаній ВПК та ключові суб’єкти, залучені до виробництва російських далекобійних дронів", – розповіла вона.

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Що передувало

Раніше повідомлляося, що посли ЄС досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.