Виняток із санкцій: Греція продовжить перевозити російський скраплений газ

Грецька судноплавна компанія Dynagas зможе й надалі перевозити російський скраплений газ у межах компромісу щодо нового пакету європейських санкцій проти Росії.

Як пише Financial Times, угода, яку посли країн Європейського Союзу мають затвердити 23 липня, дозволить європейськми компаніям продовжувати транспортування російського скрапленого газу до третіх країн протягом 12 місяців із можливістю продовження цього періоду, передає LIGA.net.

Обсяги перевезень будуть обмежуватися рівнем 2025 року.

Попередня заборона й вимога Греції

Пакет санкцій, який ухвалили торік у жовтні, передбачав заборону на перевезення російського скрапленого газу до третіх країн, і вона мала набути чинності наприкінці 2026 року.

Греція вимагала винятку з цієї норми як умову своєї згоди на новий пакет санкцій, оскільки прагнула захистити компанію Dynagas, яка належить магнату Джорджу Прокопіу та спеціалізується на перевезенні російського газу із заводу "Ямал СПГ" в Арктиці.

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Погодження санкцій

Раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий – уже 21-й – пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії додасть до списку заборонених транзакцій 32 російські банки, а також криптовалютні фірми та платформи для торгівлі нафтою.

Нагадаємо, 23 липня посли Євросоюзу досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів був черговий етап перегляду обмеження ціни на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому – 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кіріла. Потім санкції блокувала Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія – із застереженнями у фінансовій сфері.

Підтримка в ЄС

Раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі різко падає підтримка нових економічних санкцій проти Росії, оскільки країни ЄС відмовляються підтримувати заходи, які можуть завдати шкоди їхнім великим компаніям.

Санкції, що були введені проти РФ після початку її повномасштабного вторгнення в Україну, мали на меті перекрити джерела фінансування війни. Однак вимоги окремих країн викликали занепокоєння через ознаки того, що Європа дедалі менше готова миритися з побічними наслідками санкцій для власних компаній, які досі ведуть бізнес із Росією.

Європейські закупівлі російського СПГ

До того повідомлялося, що Європейський Союз за перше півріччя поточного року імпортував більше скрапленого природного газу з російського заводу "Ямал СПГ", ніж будь-коли раніше.

За перші чотири місяці цього року ЄС купив рекордну кількість газу з найбільшого російського газового проєкту "Ямал СПГ", оскільки війна в Ірані підштовхувала Європу назад до російського палива, від якого вона намагалася поступово відмовитися.

За три місяці цього року Європа збільшила імпорт скрапленого газу з російського проєкту "Ямал СПГ", оскільки світові поставки були порушені через війну на Близькому Сході і закриття Іраном Ормузької протоки.

Заборона російського газу

Наразі чинні правила Євросоюзу вже забороняють закупівлю російського скрапленого газу за короткостроковими контрактами – тобто кожна партія із заводу "Ямал СПГ" потребує підтвердження митних органів країни-імпортера про те, що продаж здійснюється за довгостроковим контрактом.

Однак уже з 1 січня 2027 року набуде чинності заборона Євросоюзу на імпорт російського скрапленого газу за довгостроковими контрактами. Поставки трубопровідного газу також будуть заборонені пізніше того самого року.

Російський СПГ

У квітні стало відомо, що найбільший російський виробник скрапленого природного газу – компанія "Новатек" – створив компанію для будівництва власних суден та плавучих споруд на тлі нестачі газовозів через санкції.

У серпні торік найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу "Новатек" вперше знайшов покупця на газ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" з моменту запуску наприкінці 2023 року. Раніше покупці відмовлялися імпортувати газ через ризик потрапити під вторинні санкції США.

Відмова від російського газу

Як повідомлялося, Європейський Союз від 25 квітня 2026 року почав запроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв'язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

Угода передбачає заборону імпорту скрапленого природного газу з РФ до кінця 2026 року та припинення постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами до 30 вересня 2027 року.

Як повідомлялося, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.

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