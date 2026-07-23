Нові санкції проти Росії ще на рік заморожують граничну ціну на нафту, – фон дер Ляєн

Новий – уже 21-й – пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії додасть до списку заборонених транзакцій 32 російські банки, а також криптовалютні фірми та платформи для торгівлі нафтою.

Про це заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Окрім того, нові санкції заморожують коригування граничної ціни на нафту на рік і вперше "націлюються на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії".

Також, за словами фон дер Ляєн, до ЄС заборонять в'їзд російським бойовикам.

"У той час, коли Україна нарощує військовий імпульс, наші санкції продовжують послаблювати економічні основи військових зусиль Росії", – підкреслила фон дер Ляєн.

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Згода щодо санкцій

Як повідомлялося, 23 липня посли Євросоюзу досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів був черговий етап перегляду обмеження ціни на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому – 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кіріла. Потім санкції блокувала Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія – із застереженнями у фінансовій сфері.

Підтримка в ЄС

Раніше повідомлялося, що в Європейському Союзі різко падає підтримка нових економічних санкцій проти Росії, оскільки країни ЄС відмовляються підтримувати заходи, які можуть завдати шкоди їхнім великим компаніям.

Санкції, що були введені проти РФ після початку її повномасштабного вторгнення в Україну, мали на меті перекрити джерела фінансування війни. Однак вимоги окремих країн викликали занепокоєння через ознаки того, що Європа дедалі менше готова миритися з побічними наслідками санкцій для власних компаній, які досі ведуть бізнес із Росією.

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