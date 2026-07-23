48 физических лиц и 170 организаций: ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против РФ

Сегодня, 23 июля, Совет Европейского Союза окончательно утвердил 21-й пакет санкций в отношении России в связи с войной против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", о соответствующем решении сообщила пресс-служба европейского института.

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Что известно

"Сегодня Совет принял 21-й пакет ограничительных мер против России в ответ на ее войну против Украины. Он включает жесткие экономические санкции, затрагивающие секторы, оказывающие наибольшее влияние на экономику России и ее способность поддерживать агрессивную войну против Украины, а также самый большой перечень отдельных санкций за последние четыре года — в общей сложности 218, из которых 48 физических лиц и 170 организаций", — говорится в сообщении.

В Совете ЕС отметили, что сегодняшний пакет направлен на дальнейший паралич экономики и военной машины России.

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"Он является следствием недавних жестоких военных ударов России, намеренно направленных на гражданскую инфраструктуру, включая энергетические, водопроводные и медицинские учреждения, культурные и религиозные объекты, что создает серьезные трудности для гражданского населения", – отмечается в пресс-релизе.

Давление на РФ будет продолжаться

Также в ЕС подчеркнули, что остаются решительными в поддержке и усилении давления на Россию, чтобы она прекратила свою жестокую агрессивную войну и начала содержательные переговоры о справедливом и прочном мире.

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Что предшествовало