48 физических лиц и 170 организаций: ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против РФ
Сегодня, 23 июля, Совет Европейского Союза окончательно утвердил 21-й пакет санкций в отношении России в связи с войной против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", о соответствующем решении сообщила пресс-служба европейского института.
Что известно
"Сегодня Совет принял 21-й пакет ограничительных мер против России в ответ на ее войну против Украины. Он включает жесткие экономические санкции, затрагивающие секторы, оказывающие наибольшее влияние на экономику России и ее способность поддерживать агрессивную войну против Украины, а также самый большой перечень отдельных санкций за последние четыре года — в общей сложности 218, из которых 48 физических лиц и 170 организаций", — говорится в сообщении.
В Совете ЕС отметили, что сегодняшний пакет направлен на дальнейший паралич экономики и военной машины России.
"Он является следствием недавних жестоких военных ударов России, намеренно направленных на гражданскую инфраструктуру, включая энергетические, водопроводные и медицинские учреждения, культурные и религиозные объекты, что создает серьезные трудности для гражданского населения", – отмечается в пресс-релизе.
Давление на РФ будет продолжаться
Также в ЕС подчеркнули, что остаются решительными в поддержке и усилении давления на Россию, чтобы она прекратила свою жестокую агрессивную войну и начала содержательные переговоры о справедливом и прочном мире.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что послы ЕС достигли соглашения по пакету санкций против России, который ранее блокировала Греция.
- Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас рассказала подробности 21-го пакета санкций Евросоюза против России, подчеркнув, что они ударят "по Путину там, где "болит" больше всего".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль