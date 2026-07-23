48 фізичних осіб та 170 організацій: ЄС остаточно ухвалив 21-й пакет санкцій проти РФ
Сьогодні, 23 липня, Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 21-й пакет санкцій для Росії через війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про відповідне рішення повідомила пресслужба європейської інституції.
Що відомо
"Сьогодні Рада ухвалила 21-й пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її війну проти України. Він включає жорсткі економічні санкції, що зачіпають сектори, що мають найбільший вплив на економіку Росії та її здатність підживлювати війну агресії проти України, а також найбільшу партію окремих переліків за останні чотири роки, загалом 218, з яких 48 фізичних осіб та 170 організацій", – йдеться в повідомленні.
В Раді ЄС зазначили, що сьогоднішній пакет спрямований на подальше паралізування економіки та військової машини Росії.
"Він є наслідком нещодавніх жорстоких військових ударів Росії, навмисно спрямованих на цивільну інфраструктуру, включно з енергетичними, водопровідними та медичними закладами, культурними та релігійними об’єктами, що спричиняє серйозні труднощі для цивільного населення", – наголошується в пресрелізі.
Тиск на РФ триватиме
Також у ЄС наголосили, що залишаються рішучими у підтримці та посиленні тиску на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну агресії та розпочала змістовні переговори щодо справедливого та тривалого миру.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що посли ЄС досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.
- Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла деталі 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, наголосивши, що вони вдарять "по Путіну там, де "болітиме" найбільше".
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