48 фізичних осіб та 170 організацій: ЄС остаточно ухвалив 21-й пакет санкцій проти РФ

Сьогодні, 23 липня, Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 21-й пакет санкцій для Росії через війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про відповідне рішення повідомила пресслужба європейської інституції.

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Що відомо

"Сьогодні Рада ухвалила 21-й пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її війну проти України. Він включає жорсткі економічні санкції, що зачіпають сектори, що мають найбільший вплив на економіку Росії та її здатність підживлювати війну агресії проти України, а також найбільшу партію окремих переліків за останні чотири роки, загалом 218, з яких 48 фізичних осіб та 170 організацій", – йдеться в повідомленні.

В Раді ЄС зазначили, що сьогоднішній пакет спрямований на подальше паралізування економіки та військової машини Росії.

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"Він є наслідком нещодавніх жорстоких військових ударів Росії, навмисно спрямованих на цивільну інфраструктуру, включно з енергетичними, водопровідними та медичними закладами, культурними та релігійними об’єктами, що спричиняє серйозні труднощі для цивільного населення", – наголошується в пресрелізі.

Тиск на РФ триватиме

Також у ЄС наголосили, що залишаються рішучими у підтримці та посиленні тиску на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну агресії та розпочала змістовні переговори щодо справедливого та тривалого миру.

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