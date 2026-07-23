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Новини Санкції ЄС проти Росії
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У 21-му пакеті санкцій ЄС проти РФ враховано українські пропозиції, - Зеленський

Зеленський про санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Європейським Союзом 21-го пакета санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Є сильні кроки

"Дуже важливо, що тиск на Росію за її війну, яку вона почала і відмовляється зупиняти, продовжується. І в цьому пакеті є сильні кроки, щоб обмежити російські доходи, зокрема й українські пропозиції, що були враховані", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на важливості зберігати єдність і продовжувати тиск на РФ.

"Розраховуємо, що робота над новим, 22-м пакетом буде йти активно і вдасться реалізувати додаткові обмеження, що точно спрацюють на мир і ще більше обмежать російську здатність утримувати війну. Дякую, ЄС!" - додав він.

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Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 21-й пакет санкцій для Росії через війну проти України.

Читайте: Фон дер Ляєн привітала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії

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