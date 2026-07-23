У 21-му пакеті санкцій ЄС проти РФ враховано українські пропозиції, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Європейським Союзом 21-го пакета санкцій проти Росії.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Є сильні кроки

"Дуже важливо, що тиск на Росію за її війну, яку вона почала і відмовляється зупиняти, продовжується. І в цьому пакеті є сильні кроки, щоб обмежити російські доходи, зокрема й українські пропозиції, що були враховані", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на важливості зберігати єдність і продовжувати тиск на РФ.

"Розраховуємо, що робота над новим, 22-м пакетом буде йти активно і вдасться реалізувати додаткові обмеження, що точно спрацюють на мир і ще більше обмежать російську здатність утримувати війну. Дякую, ЄС!" - додав він.

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Що передувало

Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 21-й пакет санкцій для Росії через війну проти України.

Раніше повідомлялося, що посли ЄС досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла деталі 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, наголосивши, що вони вдарять "по Путіну там, де "болітиме" найбільше".

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