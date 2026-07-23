У 21-му пакеті санкцій ЄС проти РФ враховано українські пропозиції, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення Європейським Союзом 21-го пакета санкцій проти Росії.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Є сильні кроки
"Дуже важливо, що тиск на Росію за її війну, яку вона почала і відмовляється зупиняти, продовжується. І в цьому пакеті є сильні кроки, щоб обмежити російські доходи, зокрема й українські пропозиції, що були враховані", - зазначив президент.
Зеленський наголосив на важливості зберігати єдність і продовжувати тиск на РФ.
"Розраховуємо, що робота над новим, 22-м пакетом буде йти активно і вдасться реалізувати додаткові обмеження, що точно спрацюють на мир і ще більше обмежать російську здатність утримувати війну. Дякую, ЄС!" - додав він.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 21-й пакет санкцій для Росії через війну проти України.
- Раніше повідомлялося, що посли ЄС досягли згоди щодо пакету санкцій проти Росії, який раніше блокувала Греція.
- Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розповіла деталі 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, наголосивши, що вони вдарять "по Путіну там, де "болітиме" найбільше".
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